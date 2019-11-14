Во вторник, 12 ноября, стало известно о том, что проходящий в Санкт-Петербурге фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон» либо сменит владельца, либо закроется окончательно. Генеральный продюсер фестиваля Игорь Пылаев рассказал «360», примет ли он участие в работе «Старкона», если его удастся продать, и объяснил, почему фестиваль, который функционировал успешно 20 лет, сейчас прекращает деятельность.

По словам Пылаева, если «Старкон» будет кому-то продан в собственность, то решение о его последующей работе в проекте останется за новым владельцем фестиваля.

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Он также отметил, что если история будет с инвестором, или же ему будет предложено новым владельцем заниматься этим дальше, то он подумает над предложением, сейчас он не может сказать, что точно согласится.

«Старкон» пока высосал все силы, команда сейчас в разрозненном состоянии. Делать это с другими людьми — я не уверен, что это будет достойный фестиваль, скажем так. Потому что фестиваль рос вместе с людьми, потому что многие члены команды вышли из волонтеров и много лет набирались опыта, и просто люди со стороны никогда не смогут такое мероприятие сделать, ни по качеству, ни по наполнению, ни по чему», — сказал генеральный продюсер «Старкона», подчеркнув, что хотя при этом фестиваль достиг некоего потолка, поэтому все нужно менять.

Говоря об идеях для других мероприятий, Пылаев сказал, что их всегда много, но сейчас он настолько устал и выжат, что пока не думает об этом.

«Нужно немножко выдохнуть, нужно пережить это все, нужно привести в порядок мысли, здоровье и все остальное. После этого я буду готов думать, чем я хочу заниматься дальше», — добавил генеральный продюсер «Старкона».

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Пылаев также объяснил, что фестиваль закрылся не из-за банкротства.

«Мы могли функционировать дальше, до 22-го года, у нас есть договоренность по форумам. То есть сейчас вопрос не в деньгах», — отметил Пылаев.

Он объяснил, что все — и команда, и он, — очень устали, потратили огромное количество сил, времени и ресурсов на организацию, и всем нужно восстанавливаться после этого.

Пылаев рассказал, что это очень тяжелый труд, потому что в отличии от других мероприятий, у которых есть инвесторы с деньгами, крупные партнеры, «Старкон» был больше завязан на энтузиазме, то есть не приносил столько денег, сколько должен был, а несколько раз он вообще уходил в минус.

Говоря о долговых обязательствах, Пылаев заметил, что мероприятие вошло в такое состояние, потому что «в России никому ничего не нужно». По его словам, все деньги в Москве, а Петербург, иносказательно, как провинция, в которую денег компании не выделяют.

«Наука, образование, […] культура развития […], все наши конкурсы урбанистики, научные секции — и выставочная, и лекционная, —да и те же косплей со сценами — все это сейчас уже не в тренде, сейчас это никому не нужно, поэтому накладываются два этих фактора: якобы такая провинция петербургская, и не самые трендовые направления», — отметил Пылаев.

«Старкон» — крупнейший в России и Прибалтике фестиваль научной фантастики, кино и игр, который проводится уже 20 лет. Он начинался как мероприятие для поклонников «Звездных войн», но превратился в масштабный фестиваль с образовательной программой, эксклюзивными кинопоказами и конкурсом косплея.

В 2017 году генеральный продюсер фестиваля заявил о финансовых проблемах и долгах. Тогда же стало известно, что кредиторы предоставили ему отсрочку.