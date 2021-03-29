Талое море радости. Россияне встретили весенние потопы с лодками и тюбингами

Резкое потепление привело к предсказуемым последствиям — таянию снега и превращению улиц в реки. И пока одни смиренно прыгают вокруг луж и идут по своим делам, другие увидели потенциал для развлечения. Посмотрите, как люди наслаждаются теплыми днями и последствиями растаявшего снега.

Что бывает, когда пускаешь ребенка погулять одного — предсказать невозможно. Но родители этого парнишки точно не будут разочарованы его творческим подходом к прогулке. Ведь он в конце марта, когда в Москве почти сошел снег, взял с собой тюбинг.

Парень сел на ватрушку, спустил ее на огромную лужу на Крымской улице и поплыл по двору. Благо, он предусмотрительно взял с собой лопату. Ведь он знал, что родители точно будут спрашивать, почему у него мокрые рукава. Импровизированное весло такие вопросы исключит, ведь одежду он не намочил.

Сколько времени мальчик плавал по луже, загадка. Но о своем выборе досуга он точно не пожалел, судя по вальяжному закидываю рук за голову.

Более осознанно к проблеме подтоплений подошли ребята из Таганрога. Лужу на улице Чехова уже считают знаменитой, потому что она «привлекает туристов». Но в этот раз к решению вопроса о переправке людей подошли с умом. Жители нашли лодку, растянули трос между берегами, сажали в ложку всех желающих и переправляли их на берег, который им был нужен.

В посте в Instagram пользователь объяснил, что в 2020 году рабочие «неизвестного ведомства» залили дренаж бетоном вместе с решеткой. И в первый же дождь там образовалась лужа, хотя раньше еще существовавший слив со своей задачей справлялся.

Мужчина из Красноармейска сообщил всей округе, что в луже на одной из улиц водится осетр. Сам он сидел в надувной лодке и уже закидывал удочку, одновременно рассказывая хорошие новости, что на рыбалку больше не нужно ездить в отдаленные водоемы.

Увы, на момент съемки видео к нему никто не присоединился.

Еще один рыбак появился в Челябинске, в микрорайоне Никольская роща. Автор ролика утверждает, что эту местность затапливает каждый год. Для одного из участников видео такие погодные условия — повод расчехлить удочку.

Иркутск тоже плывет. Но там люди не стали отчаиваться и придумывать новые способы развлечения. Ведь иногда даже длинные «лежачие полицейские» могут быть мостом, а значит и переправы на лодках придумывать не обязательно. Например, мужчина изящно проскакал по длинному «мосту», а водители смиренно ждали, когда он пройдет.

Но если вы думаете, что только в России потопы, с которыми никто не борется, то ошибаетесь. В Европе ситуация похожая, вот только водители там то ли менее умные, то ли слишком уверенные в себе. Они отчаянно влетали в глубокую лужу. В ролике в воду въезжает три машины, но выезжает из нее только одна.

У первого водителя, который ехал на белом Jaguar всего лишь отвалился кусок бампера. Другой самоуверенный владелец черного кроссовера Jaguar проехал только половину лужи, а потом, видимо, заглох. Чуть больше здравого смысла сначала проявил последний автомобилист. Владелец внедорожника Mercedes плавно подъехал к луже и еще раз подумал, а стоит ли вообще ехать в ту сторону, учитывая, каких больших денег стоит его машина. Увы, его решение было неправильным, так как он все-таки въехал в лужу и, проехав треть пути, заглох. Можно заметить, как у него гаснут фары.