В Москве нашли расчлененные останки женщины. В преступлении подозревается ее муж. Вместе с ним в квартире находился шестилетний сын пары. Похожая история недавно произошла в Петербурге с рэпером Энди Картрайтом. О «зеркальном» московском случае — в обзоре «360».

Части тела женщины 1979 года рождения обнаружили в квартире на Ореховом бульваре в Южном административном округе столицы. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что соседи почувствовали неприятный запах и вызвали полицию и спасателей.

Им пришлось вскрывать дверь в квартиру, где нашли мужчину и расчлененное тело его жены в пакетах. Жильца проверяют на причастность к совершению преступления, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Источник фото: телеканал «360»

Позднее в столичном департаменте соцзащиты заявили, что в квартире также находился шестилетний сын погибшей. Ребенка направили на обследование в больницу, с ним работают психологи.

«Ребенок легко идет на контакт. В больнице он пройдет полное обследование, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи», — сказали в департаменте.

Там добавили, что ранее в семье были проблемы. Социальные службы помогали женщине с поиском работы, при этом «родители всячески старались сотрудничать и сохранить семью». Все это время «рисков для здоровья ребенка не было», утверждают чиновники.

После выписки из больницы мальчика либо передадут близким родственникам, либо направят в центр содействия семейного воспитания.

В июле в Санкт-Петербурге обнаружили фрагменты тела рэпера Энди Картрайта. По версии его жены, мужчина умер от передозировки наркотиков. После этого она расчленила тело, якобы чтобы о муже не думали, как о наркомане. По неофициальным данным, в крови музыканта наркотиков не обнаружили. Подозреваемая находится под стражей. Три дня, пока она распиливала тело Картрайта, в квартире находился двухлетний ребенок пары.