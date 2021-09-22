Талибы* попросились в Генассамблею ООН. Их признание даст шанс всем террористам

Талибы* намерены выступить на Генассамблее и назначить своего постпреда в ООН. Вступление в организацию движению нужно для международного признания и для подтверждения законности своей власти в Афганистане. Правда, талибы* могут попасть в Генассамблею и даже произнести речь, но вряд ли добьются признания.

Представители «Талибана»* обратились в ООН с намерением выступить на сессии Генеральной ассамблеи. Они также предложили кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина на должность постпреда при организации.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш получил письмо под названием «Исламский Эмират Афганистан» и с подписью «Амир Ханом Моттаки» в качестве «министра иностранных дел». В письме представители организации запрашивали участие в 76-й сессии Генассамблеи. Также было сказано, что с 15 августа бывший президент Афганистана Ашраф Гани был отправлен в отставку, а постпред страны при ООН больше ее не представляет, сообщил ТАСС.

Генеральный секретарь ООН также получил письмо от постпредства Афганистана со списком делегации на Генеральной ассамблее. Главой делегации был постоянный представитель, а письмо было подписано послом Гулямом Исхакзаем.

По словам официального представителя генерального секретаря, письма направили в секретариат, а потом членам аккредитационного комитета 76-й сессии Генассамблеи.

Ранее председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр заявлял, что решение о постпреде Афганистана могут принять в октябре–ноябре.

Зачем талибам* Генассамблея?

Представители «Талибана»* могут стремиться попасть в Генассамблею ООН по двум причинам. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин объяснил «360», что группировке сейчас нужно признание других стран.

Им, как большевикам в 1920-е годы, нужно международное признание. Они были готовы на что угодно ради этого. Сейчас примерно та же ситуация повторяется Игорь Никулин.

Талибы* могут стремиться попасть в Генассамблею и занять место в ООН не только ради международного признания. Дипломат, заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин объяснил, что талибы* хотят показать населению Афганистана, что их власть законна и что с ними считаются.

При этом попасть в Генассамблею ООН талибы* действительно могут. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «360», что представители движения могут присоединиться к сессии в качестве приглашенных людей или тех, кто представляет определенный слой населения.

«Это не противоречит ООН. Если они подали заявку, то организация примет решение», — заметил Матвийчук.

Слово в Генассамблее может быть предоставлено любой группе людей, которая написала заявление в этот орган. Как объяснил эксперт, Генассамблея рассматривает общечеловеческие проблемы планетарного масштаба и дает высказываться некоторым группам людей.

Тем не менее речь на сессии Генеральной ассамблеи еще не говорит о международном признании талибов*.

«Они выскажут свое программное заявление, то есть проинформируют мировую общественность о том, что они взяли власть и пытаются построить Исламский Эмират Афганистан. Это будет просто протокол о намерении, их никто не признает. Пока просто примут во внимание, что они существуют», — рассказал Матвийчук.

Возможные последствия признания

Если возможное выступление представителей «Талибана»* в Генассамблее не грозит серьезными последствиями, то принятие в ООН будет означать международное признание. Игорь Никулин объяснил, что в таком случае перед талибами* откроются многие двери.

«Они смогут поставлять товары, быть включены в международный рынок, с них снимут все санкции», — объяснил эксперт.

Пока что большинство стран мира считают «Талибан»* террористической организацией, но некоторые специалисты не исключают ее признания. Игорь Никулин напомнил, что ООН ранее признавал Организацию освобождения Палестины.

Возможное признание «Талибана»* может стать ошибкой для международного сообщества. По мнению Виктора Мизина, признавать и договариваться с террористами нельзя.

«Во-первых, это унижение для мировых лидеров. <…> Есть принцип — не ведутся переговоры с террористами, нечего было их приглашать в Москву, а американцам надо было их всех уничтожить», — заявил Мизин.

По его мнению, тем, кто придерживается принципов международного права, должно быть стыдно признавать «Талибан»*. Это может стать опасным прецедентом, и в дальнейшем переговоры будут вести и с другими террористическими организациями.

* «Талибан» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.