Талибы* в Москве. Зачем нам переговоры с организацией, признанной террористической

В Москве начались двухдневные переговоры с талибами* по обострению ситуации в Афганистане. Первые заявления делегации сводятся к тому, что они — за мирное решение вопроса территории, дружбу с Россией и бои с террористами. По просьбе «360» политологи рассказали, как стали возможны переговоры России с организацией, признанной террористической, и чем она отличается от более знакомого нам «Исламского государства»**.

Представители «Талибана»* заверили, что не допустят использования территории Афганистана для нападения на Россию, с которой у них «очень хорошие отношения». И пояснили, что в принципе не хотят участвовать в международных конфликтах и не планируют нарушать границу с Таджикистаном.

Талибы* заверили, что не собираются захватывать власть в Афганистане военным путем: якобы районы переходят под их контроль вполне мирно, через переговоры с племенами. Они оценивают свои подконтрольные территории в 85%. Правда, в афганском Минобороны опровергают эти данные.

Также талибы* подчеркнули, что ведут борьбу с ИГ** и пытается выбить его из северных районов Афганистана. О том, что «Талибан»* является врагом ИГ**, «360» рассказал и журналист Андрей Правов.

«Талибы* их (представителей ИГ** — прим. ред.) не любят, талибы* тоже считают их иностранцами и оккупантами. Это не единый союз, это разные организации. Талибы* войну ведут с ИГ**, беспощадную. [Это] идеологическая война на исламской почве», — пояснил собеседник.

Почему Россия ведет диалог с «Талибаном»*

Переговоры с «Талибаном»* необходимы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане», — сказал он.

Переговоры с талибами дают России возможность влиять на то, что происходит в Афганистане, и выиграть время в случае худшего сценария. Об этом же рассказал исламовед, эксперт по ваххабизму Роман Силантьев.

Так в идеале мы не допустим переноса боевых действий на территорию Средней Азии, что крайне нежелательно для России Роман Силантьев.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что талибы* практически взяли Афганистан под свой контроль. Именно поэтому российской стороне приходится вести диалог с представителями этого движения.

Организации со звездочками

«Талибан»* признан в России террористической организацией, как и «Исламское государство»**. В то же время Андрей Правов считает, что для России она представляет меньшую угрозу, чем боевики ИГ**.

«Талибы* не раз заявляли, что их территории за пределами Афганистана не интересуют. Их интересует собственная страна, где они хотят навести нужный им порядок. <…> Они уверяли, что не пойдут на север. Они также боролись с наркотрафиком», — пояснил журналист.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов заявил, что в принципе не понимает, почему «Талибан»* отнесли к террористическим организациям. Он считает, что это был реверанс в сторону воюющих в Афганистане США.

Правильно ли мы сделали, отбросив «Талибан»* в разряд террористических организаций? Может быть, нам надо было с самого начала, несмотря на всхлипывания американцев, занимать самостоятельную позицию и налаживать отношения с талибами*? Вячеслав Матузов.

Матузов отметил, что талибы* не имеют претензий к соседним государствам и не планируют распространять свою идеологию за пределы Афганистана, в отличие от ИГ**. Того же мнения придерживается и Силантьев.

«„Талибан“* — организация очень локальная, в отличие от ИГ**. Она не совсем даже международная. <…> Они не ставят себе задачей захват мирового господства. Плюс талибы* не относятся к классическим ваххабитским структурам, поэтому менее опасны. <…> Талибы*, насколько помню, все-таки не устраивали теракты на территории России. Это повышает шансы переговоров с ними», — заключил Силантьев.

*«Талибан» и **«Исламское государство»—запрещенные в России террористические организации.