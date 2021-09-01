Убить за песню или отсутствие паранджи. Как талибы* расправляются с жителями Афганистана

«Талибан»* установил контроль над столицей Афганистана 15 августа. После этого в СМИ одна за другой начали появляться новости о расправах талибов* над местными жителями. «360» собрал самые громкие случаи.

Расправы над протестующими и сотрудничающими с НАТО

Спустя всего несколько дней после захвата власти боевиками стало известно, что при расстреле мирного митинга в афганской провинции Нангархар погибли два человека и 12 были ранены. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова источника.

Протестующие вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана. Местные СМИ не подтвердили эту информацию. Они также не сообщили о числе жертв.

При этом буквально за пару дней до появления данных о количестве погибших один из жителей Кабула рассказал Lenta.ru о расправах, которые талибы* устраивают над мирными жителями. Причем происходит это прямо на улицах. По словам этого же собеседника издания, боевики выпускают из тюрем заключенных, которые притворяются членами движения и занимаются убийствами и грабежом.

Еще ранее ООН сообщила, что террористы ходят по домам местных жителей и выискивают тех, кто сотрудничал с миссией НАТО в Афганистане.

Боевики убили многодетную мать

Представители «Талибана»* убили многодетную мать из провинции Фарьяб. Так Наджия (это псевдоним, который использовали журналисты в целях обеспечения безопасности семьи — прим. ред.) поплатилась за то, что отказалась накормить боевиков. Больше десяти мужчин трижды приходили к убитой, которая жила с четырьмя детьми, и требовали приготовить еду.

Местная жительница пыталась объяснить им, что у нее попросту нет на это средств. Когда она отказала талибам* в четвертый раз, они швырнули женщину на пол и избили до смерти. Наджия скончалась от побоев. Причем все это происходило на глазах детей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова дочери жертвы.

«Моя мама сказала им: „Я бедная! Как я могу приготовить вам?“ Тогда ее начали избивать. Моя мать упала в обморок, и они начали бить ее автоматами АК-47», — рассказала 25-летняя дочь Наджии.

Девушка просила прекратить бить ее мать, но боевики не стали даже слушать. Когда же они закончили, кинули в соседнюю комнату гранату и сбежали. В CNN отметили, что теперь с таким сталкиваются женщины по всему Афганистану.

Убийство из-за отсутствия паранджи

Другая женщина поплатилась жизнью за то, что не носила паранджу, рассказал Fox News. Произошло это как раз тогда, когда представители движения пообещали уважать права женщин. После этого в соцсети появился снимок девушки из провинции Тахар, которая якобы не покрывала голову.

На фотографии с места предполагаемого убийства изображена женщина, лежащая в луже крови, а родственники и представители общественности попросту притаились вокруг нее. Неизвестно, когда именно убили девушку.

Убийство известного певца Фавада Андараби

Боевики также убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом сообщили родственники музыканта. Его вывели из собственного дома в провинции Баглан и расстреляли. В своем творчестве артист выступал против «Талибана»*.

После убийства бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби выступил с заявлением о жестокости боевиков.

«Жестокость талибов* в Андарабе продолжается. Они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто доставлял радость этой долине и ее жителям», — процитировал его канал Times Now.

Планы убить лидера сопротивления

Теперь главная цель талибов* — лидер сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда, афганского полевого командира и бывшего министра обороны страны, воевавшего против талибов* в 1990-е годы. Об этом агентству РИА «Новости» заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Агбар.

Сегодня единственным оплотом сопротивления боевикам стала небольшая провинция на северо-востоке страны — Панджшер. Там сплотились сторонники Масуда-младшего.

«В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмадом Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына, и они будут сопротивляться до конца. <…> Они (талибы* — прим. ред.) не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира», — подчеркнул посол.

По его мнению, боевики лгут, когда говорят о своем желании установить мир в Афганистане. Он уверен, что на это их может сподвигнуть только международное сообщество.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.