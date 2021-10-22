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    22 октября 2021, 23:04

    Спортсменки из Афганистана испугались за свою жизнь. Талибы начали на них охоту

    Persian Independent: талибы обезглавили 20-летнюю волейболистку из Афганистана

    Сабина Абубекирова

    В социальных сетях появились жуткие кадры расправы над волейболисткой из Афганистана. Талибы* обезглавили 20-летнюю Махаджабид Хакими, о чем рассказала тренер волейбольной команды. По ее словам, семью девушки запугали и заставили скрывать это. Теперь остальные афганские спортсменки опасаются за свои жизни.

    Спортсменки из Афганистана испугались за свою жизнь. Талибы начали на них охоту

    Тренер национальной молодежной женской сборной Афганистана по волейболу рассказала Persian Independent о том, что «Талибан»* казнил одну из участниц команды. Их жертвой стала 20-летняя волейболистка Махаджабид Хакими.

    В интервью тренер Сурая Афзали (имя изменено) сказала, что девушка была обезглавлена талибами* в начале октября, но никто не узнал об этом, поскольку они запугали семью девушки и приказали не говорить об этом.

    По сообщениям India Today, семья Махаджабид опровергла эти новости и заявила, что она покончила жизнь самоубийством. Однако в соцсетях появились жуткие фотографии отрубленной головы, напоминающей лицо волейболистки, а также окровавленной шеи.

    Существуют также спорные данные по поводу того, когда была убита Хакими. New York Post написал, что в свидетельстве о смерти девушки якобы указано 13 августа. А центр журналистских расследований Payk написал о том, что Хакими «была обезглавлена талибами* в Кабуле». В начале августа власть над городом они еще не захватили.

    «Талибан»* пока не прокомментировал ситуацию.

    По словам Афзали, с момента захвата власти талибы* пытались выявить и выследить женщин-спортсменок. Особое внимание они уделяют членам женской волейбольной сборной Афганистана, участвовавшим в зарубежных и национальных соревнованиях и появлявшимся в программах средств массовой информации.

    Тренер отметила, что только двум игрокам сборной удалось бежать из страны до того, как в августе талибы* пришли к власти. Махджабин Хакими была среди тех, кто остался в Афганистане. Она считалась одним из звездных игроков сборной.

    «Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в ужасном положении, в отчаянии и страхе», — сказала Афзали.

    Другие спортсменки

    Еще в сентябре игроки женской волейбольной команды Афганистана рассказывали «Би-би-си» о том, что они вынуждены скрываться от талибов*. Они также заявили о том, что одна из участниц команды была убита в августе выстрелом из пистолета.

    «Наши игроки, которые жили в провинции, были вынуждены уехать и жить в других местах», — рассказала Захра Фаязи, сумевшая сбежать в Великобританию. Она играла за женскую сборную Афганистана по волейболу в течение семи лет, прежде чем заняла позицию тренера.

    Большинство спортсменок из Афганистана сожгли свой спортивный инвентарь, уничтожили все свои медали и награды, чтобы скрыть любую связь со спортом.

    «Многим нашим игрокам, приехавшим из провинции, неоднократно угрожали их родственники, которые являются сторонниками талибов* и их последователей. „Талибан“* попросил семьи наших игроков не разрешать своим девочкам заниматься спортом, иначе они столкнутся с насилием», — заявила она.

    Другая спортсменка, пожелавшая остаться анонимной, сбежала из Афганистана два года назад после того, как в Кабуле ее ранили двое мужчин. Она сказала, что получала угрозы от талибов* с предупреждением перестать играть еще до того, как те захватили власть в стране.

    Обе девушки рассказали о том, что одна из волейболисток сборной была убита в августе выстрелом из пистолета. Однако они не уточнили подробности смерти и личность погибшей. При этом обе были уверены, что это дело рук талибов*.

    Спортсменки призвали Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию волейбола (FIVB) помочь волейболисткам сбежать из страны. Тогда представитель МОК заявил, что женщинам оказывается помощь, но если верить словам Афзали, кроме двух спортсменок Афганистан так никто и не покинул.

    Женская сборная Афганистана по волейболу была создана в 1978 году и долгое время была маяком надежды и расширением возможностей для молодых девушек в стране. Однако смерть Махджабин усилила опасения стать мишенью для талибов*. Попытки членов сборной заручиться поддержкой иностранных организаций и стран, чтобы покинуть Афганистан, пока не увенчались успехом.

    На прошлой неделе FIFA и правительство Катара успешно эвакуировали из Афганистана около 100 футболисток, в том числе членов национальной сборной по футболу и членов их семей.

    Когда талибы* взяли под свой контроль Афганистан, вся деятельность женщин в спортивной, политической и социальной сферах прекратилась. Подавляющему большинству афганских девочек по-прежнему не разрешают посещать среднюю школу.

    *«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.