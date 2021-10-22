Спортсменки из Афганистана испугались за свою жизнь. Талибы начали на них охоту

В социальных сетях появились жуткие кадры расправы над волейболисткой из Афганистана. Талибы* обезглавили 20-летнюю Махаджабид Хакими, о чем рассказала тренер волейбольной команды. По ее словам, семью девушки запугали и заставили скрывать это. Теперь остальные афганские спортсменки опасаются за свои жизни.

Тренер национальной молодежной женской сборной Афганистана по волейболу рассказала Persian Independent о том, что «Талибан»* казнил одну из участниц команды. Их жертвой стала 20-летняя волейболистка Махаджабид Хакими.

В интервью тренер Сурая Афзали (имя изменено) сказала, что девушка была обезглавлена талибами* в начале октября, но никто не узнал об этом, поскольку они запугали семью девушки и приказали не говорить об этом.

По сообщениям India Today, семья Махаджабид опровергла эти новости и заявила, что она покончила жизнь самоубийством. Однако в соцсетях появились жуткие фотографии отрубленной головы, напоминающей лицо волейболистки, а также окровавленной шеи.

Существуют также спорные данные по поводу того, когда была убита Хакими. New York Post написал, что в свидетельстве о смерти девушки якобы указано 13 августа. А центр журналистских расследований Payk написал о том, что Хакими «была обезглавлена талибами* в Кабуле». В начале августа власть над городом они еще не захватили.

«Талибан»* пока не прокомментировал ситуацию.

По словам Афзали, с момента захвата власти талибы* пытались выявить и выследить женщин-спортсменок. Особое внимание они уделяют членам женской волейбольной сборной Афганистана, участвовавшим в зарубежных и национальных соревнованиях и появлявшимся в программах средств массовой информации.

Тренер отметила, что только двум игрокам сборной удалось бежать из страны до того, как в августе талибы* пришли к власти. Махджабин Хакими была среди тех, кто остался в Афганистане. Она считалась одним из звездных игроков сборной.

«Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в ужасном положении, в отчаянии и страхе», — сказала Афзали.

Другие спортсменки

Еще в сентябре игроки женской волейбольной команды Афганистана рассказывали «Би-би-си» о том, что они вынуждены скрываться от талибов*. Они также заявили о том, что одна из участниц команды была убита в августе выстрелом из пистолета.

«Наши игроки, которые жили в провинции, были вынуждены уехать и жить в других местах», — рассказала Захра Фаязи, сумевшая сбежать в Великобританию. Она играла за женскую сборную Афганистана по волейболу в течение семи лет, прежде чем заняла позицию тренера.

Большинство спортсменок из Афганистана сожгли свой спортивный инвентарь, уничтожили все свои медали и награды, чтобы скрыть любую связь со спортом.

«Многим нашим игрокам, приехавшим из провинции, неоднократно угрожали их родственники, которые являются сторонниками талибов* и их последователей. „Талибан“* попросил семьи наших игроков не разрешать своим девочкам заниматься спортом, иначе они столкнутся с насилием», — заявила она.

Другая спортсменка, пожелавшая остаться анонимной, сбежала из Афганистана два года назад после того, как в Кабуле ее ранили двое мужчин. Она сказала, что получала угрозы от талибов* с предупреждением перестать играть еще до того, как те захватили власть в стране.

Обе девушки рассказали о том, что одна из волейболисток сборной была убита в августе выстрелом из пистолета. Однако они не уточнили подробности смерти и личность погибшей. При этом обе были уверены, что это дело рук талибов*.

Спортсменки призвали Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию волейбола (FIVB) помочь волейболисткам сбежать из страны. Тогда представитель МОК заявил, что женщинам оказывается помощь, но если верить словам Афзали, кроме двух спортсменок Афганистан так никто и не покинул.

Женская сборная Афганистана по волейболу была создана в 1978 году и долгое время была маяком надежды и расширением возможностей для молодых девушек в стране. Однако смерть Махджабин усилила опасения стать мишенью для талибов*. Попытки членов сборной заручиться поддержкой иностранных организаций и стран, чтобы покинуть Афганистан, пока не увенчались успехом.

На прошлой неделе FIFA и правительство Катара успешно эвакуировали из Афганистана около 100 футболисток, в том числе членов национальной сборной по футболу и членов их семей.

Когда талибы* взяли под свой контроль Афганистан, вся деятельность женщин в спортивной, политической и социальной сферах прекратилась. Подавляющему большинству афганских девочек по-прежнему не разрешают посещать среднюю школу.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.