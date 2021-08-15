Талибы* берут Афганистан. Станут ли боевики соблюдать договоренности с Россией?

Боевики движения «Талибан»* захватили Джелалабадр, один из двух ключевых городов наряду с Кабулом, который оставался под контролем правительства. На очереди уже и сам Кабул. Талибы глубоко презирают афганские власти и вряд ли будут готовы объединиться с ними. О том, как может развиваться ситуация, «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Мировое сообщество может при помощи тяжелых бомбардировщиков уговорить талибов на создание коалиционного правительства. Это оптимистичный сценарий, но он маловероятен, по мнению политолога.

«Они глубоко презирают нынешнее правительство Афганистана, равными себе их не считают и договариваться с ними считают ниже своего достоинства», — пояснил Журавлев.

При пессимистичном сценарии талибы не пойдут на переговоры и начнут захватывать всю территорию страны. Проамериканские чиновники в таком случае либо будут вынуждены бежать, либо будут убиты.

«Есть третий сценарий, что талибы идут на переговоры, но не с афганским правительством, а например, с США и Россией. И тогда это все равно будет правительством „Талибана“*, но мы сможем до какой-то степени определить правила игры. Например: вы, ребята, делайте в своей стране, что хотите, но чтобы экспорта исламской революции в другие страны не было», — сказал эксперт.

Этот сценарий относительно реалистичный, но не факт, что он тоже реализуется.

«Талибы хотят переговоров, но хотят ли они договариваться, это еще стоит посмотреть», — объяснил Журавлев.

Договоренности обнулятся

Политолог отметил, что талибы в прошлом уже показали себя как очень плохие хозяйственники. Если они снова развалят экономику, то им придется воевать с соседями, чтобы прокормить страну. И на этом все договоренности обнулятся.

Талибы хотят соблюдать договоренности с Россией. Они сами были их инициаторами, напомнил политолог.

«Они хотят полной власти в стране, но при этом пока экспансионистских целей у них нет. Страна бедная, плотнонаселенная в определенных точках. И пока им нужно заниматься страной, им нужны эти договоренности. Но вряд ли они смогут их выполнять всегда», — предрек Журавлев.

Эксперт не исключил, что талибы все-таки повзрослели с тех пор, когда впервые пришли к власти. По словам Журавлева, тогда в их позиции было много подросткового максимализма и мало рационализма.

*Движение «Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в РФ.