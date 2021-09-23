Последователи талибов* есть и в России. Эксперты рассказали, чем они опасны

В ходе спецоперации ФСБ задержала 15 членов террористической ячейки в Екатеринбурге. Пять из них арестованы, а 10 будут депортированы из России. Предполагается, что они поддерживали «Талибан»*. По мнению экспертов, появление талибов* на территории России неудивительно, и мы еще не единожды услышим о подобных арестах.

В сентябре ФСБ провела три спецоперации на территории Свердловской области, в ходе которой задержала 15 человек. Все они оказались членами террористического сообщества.

«В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», — рассказали в управлении.

У задержанных обнаружили три килограмма взрывчатых веществ, которые они делали самостоятельно.

В ведомстве рассказали, что двое уроженцев стран Центральной Азии с мая по сентябрь занимались пропагандой идеологии международных террористических группировок и склоняли трудовых мигрантов к терактам в России.

Telegram-канал Baza написал, что задержанные были последователями движения «Талибан»*.

«Талибан»* в России

Наличие представителей «Талибана»* в России никого не должно удивлять, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, в России в скрытой форме находятся исламисты всех мастей. Этого невозможно избежать.

«Этот арест свидетельствует о том, что такие ячейки существуют и опасность рядом. Нельзя расслабляться и думать, что Афганистан находится где-то далеко. Интернет не знает границ», — подчеркнул эксперт.

С этим согласен и член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе и бывший разведчик Александр Михайлов. Последователи «Талибана»* есть во всем мире, и Россия не стала исключением. Чаще всего эти последователи представляют определенную этническую группу. Задерживают их в самых разных регионах страны и на разных основаниях.

«Практически при каждом задержании обнаруживается большое количество оружия и пропагандистской литературы, а также схем подготовки взрывных устройств. Этих оснований достаточно для ареста», — рассказал Михайлов.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов добавил, что в России задержания экстремистов происходят с периодичностью раз в один-два квартала. Это хороший результат, показывающий эффективность наших спецслужб.

Не поедут в Афганистан

По словам Михайлова, не стоит ждать того, что последователи «Талибана»* сейчас резво кинутся в Афганистан. Цель любой идеологической группы — распространить влияние на весь мир. Смысла рваться в Афганистан нет, потому что там власть уже захвачена.

«У них интересы по всему миру. Для них врагом является не какая-то конкретная страна, а все человечество, которое не исповедует их религию и мировоззрение», — отметил эксперт.

Единственная причина, по которой люди могут поехать в Афганистан, — если призовут сами талибы*. А это пока маловероятно, поскольку их сейчас никто не притесняет. К тому же новые люди стране не нужны, учитывая, что 18 миллионов человек находятся сейчас в зоне риска голодной смерти, рассказал Кошкин.

На что действительно нужно обратить внимание, так это на потоки средств, которые будут идти в страну. Кто и откуда будет финансировать «Талибан»* — вот это уже интересно.

Орлов добавил, что представители «Талибана»* в России, скорее всего, продолжат активно вербовать людей, чтобы пополнять свои ряды.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.