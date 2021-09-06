«Талибан»* заставит женщин носить никабы в университетах. В исламе это необязательно

По новым законам «Талибана»*, женщины при посещении университета обязаны носить никабы и абайи — предметы одежды, закрывающие лицо и тело. Вероятнее всего это правило вскоре распространится на всех афганок. При этом большинство ученых отмечают — закрытие лица не является требованием ислама.

Никаб — это предмет одежды, закрывающий все лицо кроме глаз. Для них сделана большая прорезь в вуали. Абайи — это длинное платье с рукавами свободного фасона, которое закрывает тело женщины от шеи до кончиков пальцев. Обычно оно бывает черного цвета, но иногда встречаются и разноцветные.

По мнению большинства мусульманских ученых и исламских школ, закрытие лица не является обязательным в исламе. Однако представители салафитского и ваххабитского движения, утверждают, что женщины на публике должны скрывать свое лицо.

«Это не мусульманская традиция. Это традиция доисламская и племенная. Она пришла из Саудовской Аравии, когда женщина полностью закрывала лицо от секущего ветра с песком и палящего солнца. Это практическая вещь. Об этом не единожды говорили ведущие религиозные ученые», — рассказал старший преподаватель в школе востоковедения ВШЭ и арабист Андрей Чупрыгин.

Ситуация в Афганистане

Несмотря на то, что никаб не является обязательным в исламе, талибы* продолжают настаивать на его ношении. Ранее они уже обязали афганок носить хиджаб, а по новому своду правил, женщинам, посещающим частные университеты, придется надевать абайи и никаб.

Преподавать девушкам теперь смогут только женщины, в крайних случаях — пожилые мужчины «с хорошей репутацией». Заниматься придется либо отдельно от мужчин, либо в помещении, которое будет ограждать девушек и парней занавесом. Студенток будут отпускать на пять минут раньше с занятий, чтобы они не сталкивались с мужчинами-сокурсниками. Входы и выходы в университет также будут разделены.

Во время предыдущего правления талибов* с 1996 по 2001 год ситуация была гораздо хуже. Тогда всех женщин заставляли носить бурку. Это бесформенная черная накидка, полностью закрывающая тело, с сеткой в районе глаз. Они не могли работать, учиться и выходить из дома без сопровождения родственника-мужчины. Те, кто нарушал закон, подвергались жестким наказаниям: забивание камнями, порка плетью. И все это происходило на глазах десятка людей.

Сейчас «Талибан»* утверждает, что изменился, а права женщин будут защищаться в рамках ислама. Пока женщинам разрешено учиться, и они могут выходить из дома в одиночку. Впрочем большого оптимизма эти обещания не вселяют. В судебной системе все еще остались порки и казни, а учащихся женщин уже принуждают к никабу.

Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что вскоре это правило распространится на всех афганок. Ведь это требование возникло не из-за университетов, а из-за того, что женщина идет в какое-то общественное место, где ее могут увидеть мужчины. Тогда, чем студентки отличаются от других афганок, находящихся в общественных местах?

По словам Журавлева, труднее всего заставить носить никабы как раз студенток, потому что у них другой уровень культуры и отношения к своим правам и обязанностям. Если смогут обязать их, то следом пойдут и остальные. Тем более талибы* уже успели разогнать марш женщин с требованием о равноправии.

С этим согласен арабист Андрей Чупрыгин. Он подчеркнул, что талибы* ранее были у власти, и именно это мы наблюдали. При этом он отметил, что речь идет о радикальной исламистской организации, которая не отображает полноценно мусульманское сообщество.

«У них своеобразное прочтение традиции Корана, пророка и шариата. <…> Это не норма. Это в определенной степени исключение. Хотя они и говорят, что изменились и стали более открытыми, я думаю, что ничего такого нет, и они еще покажут свое лицо», — заявил эксперт.

Никаб в других странах

Ни в одной стране кроме Афганистана ношение никаба не является обязательным.

Даже в Саудовской Аравии и Иране, где конститутация основана на нормах шариата, нет такого правила. Это добровольная история. Обязательным является хиджаб. Закрытие рук до кистей, но лицо можно оставлять открытым. Андрей Чупрыгин арабист

Например, в Иране законодательно закреплено, что женщины обязаны носить свободную одежду и головные уборы, закрывающие голову и шею в общественных местах. Если нарушить эти правила, то можно столкнуться со строгим наказанием. До 2018 года речь шла о тюремном заключении на срок от десяти дней до двух месяцев или штрафе в размере от 500 до 50 тысяч риалов (от 7000 до 707 тысяч рублей).

После того, как по стране прокатилась волна протестов против ношения хиджабов, законы ужесточили. Теперь любые женщины, протестующие против иранского кодекса об обязательном ношении чадры, будут обвинены в «разжигании коррупции и проституции», что влечет за собой максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

В Саудовской Аравии дресс-код требует от женщин, местных и иностранных, носить абайю. Ношение хиджаба на законадательном уровне не является обязательным. Об этом говорил сам наследный принц Мохаммед бин Салман. Он заявлял, что если женщина одета прилично и уважительно, то покрытие головы и даже ношение абайи необязательно.

Причина, по которой большинство женщин в стране выбирают традиционную закрытую одежду — это давление религиозных фундаменталистов. По словам Чупрыгина, ситуация усугубляется вдали от центров урбанистических городов. В провинции традиции сильнее, а потому там можно встретить все больше не просто покрытых женщин, а тех, что облачаются в никаб и паранджу.

Пакистан — это еще одна страна, где многие женщины одеваются в закрытые наряды, но и там нет закона, призывающего к обязательному ношению паранджи и других скрывающих лицо вуалей. Общество просто негласно ожидает того, что женщины будут так одеваться, и большинство из них не стремятся пойти против традиций.

Получается, что «Талибан»* вновь вводит наиболее жесткие правила в отношении женщин среди других мусульманских стран.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.