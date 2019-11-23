Талантливый енот поселился в Подмосковье. Он умеет играть на пианино и гитаре и очень любит вкусняшки

Многие знают о енотах лишь общую информацию — они полосатые, пушистые, любят все стирать в воде и обожают вкусные угощения. Но у многих из них есть необычные для животных таланты, с помощью которых еноты и выпрашивают вкусняшки. Например, Котя научилась играть на пианино. Подробнее об одаренном зверьке — в материале «360».

Котя живет в «Доме енота» в Подмосковье вместе с другими своими сородичами. Ей уже 12 лет, и именно она стала первым енотом, который появился у создателей этого места. До того, как попасть к ним, Котя была цирковой артисткой. Видимо, за годы отдыха она не растеряла свои навыки.

О необычном для енота таланте Коти узнали многие пользователи социальных сетей. Ее хозяева выложили видео, которое очень сложно пропустить, не посмотрев.

На кадрах видно, как Котя стоит на задних лапках возле табурета. Передними лапками енотик играет на маленьком фортепьяно.

«Приучить было совсем не тяжело. Мы играем с нашими енотиками, даем им разные игрушки, и однажды дали фортепьяно. Она стала его ощупывать, и пока щупала, мы ее угостили вкусняшкой. Она прониклась, поняла, в чем подвох. Теперь каждый раз, когда видит фортепьяно, начинает его наигрывать, ощупывать — пытается выпросить у нас что-нибудь вкусненькое», — рассказала хозяйка Коти «360».

Но это не единственный музыкальный инструмент, на котором Котя умеет играть. Еще в 2018 году в Instagram-аккаунте «Дома енота» появилось видео, которое показывает, что она — мастер на все лапы и настоящая рок-звезда.

В тот раз Котя продемонстрировала свои навыки игры на маленькой гитаре — причем двигалась при этом, как настоящая звезда сцены.

«Котя приветливая, любит людей, отлично общается с детьми», — рассказала ее хозяйка «360».

Она отметила, что любимые лакомства енотика — это крекер и яйцо. Ради них она обязательно порадует гостей своей игрой.