Таксисты все чаще нападают на пассажиров. Что делать, если вы оказались в такой ситуации?

В России участились случаи нападения таксистов на пассажиров. За неделю было четыре случая, и это только то, о чем стало известно СМИ и полиции. «360» спросил у психолога, что это — сезонное обострение, или низкие тарифы довели таксистов до края. А главное — что в этот момент делать?

Низкие тарифы

Заголовки о том, что таксист избил пассажира или пассажирку, все чаще появляются в СМИ. Вот лишь некоторые случаи, которые произошли на этой неделе. В Нижнем Новгороде таксист избил пассажирку за то, что ему назначили заказ стоимостью в 273 рубля.

Как рассказала Ксения «360», она вызывала автомобиль класса «Эконом», но приехала машина более высокого уровня, и таксист не захотел ехать за такие деньги. По заверениям пассажирки, она предлагала мужчине доплатить, потом решила вызвать новую машину, но подождать ее прибытия в такси. Это окончательно взбесило водителя: он вытащил девушку из машины, несколько раз пнул и ударил по лицу.

После того, как в деле стала разбираться полиция, таксист перезвонил и предложил девушке каждый день возить ее бесплатно. Но за свое унижение Ксения решила добиться наказания для водителя.

Эмоции

В ночь на 2 февраля в Воронеже таксист избил пьяных мужчину и женщину возле ресторана «Место» на площади Ленина. Как стало известно изданию «Вести Воронеж», водитель привез к ресторану пассажира и ждал следующий заказ, когда к нему в автомобиль прыгнули нетрезвые незнакомцы: мужчина и женщина. Незваный пассажир заблокировал двери и приказал таксисту быстрее ехать.

«Тут подбежали сотрудники ГБР (группа быстрого реагирования — прим.ред.), муж открыл машину и прямо в салоне началась потасовка. Бойцы ударили пьяного пассажира по лицу, у него потекла кровь. Муж попросил вывести его на улицу, чтобы не запачкал салон. В этот момент на заднее сидение машины залезла девушка. Муж несколько раз вытаскивал ее оттуда, но она возвращалась назад. Она испачкала потолок грязью, порвала каблуками обшивку и помяла крыло автомобиля», — рассказала изданию жена таксиста.

Такого водитель не выдержал и несколько раз ударил пассажиров. Потасовка попала на видео.

По словам представителя воронежского управления МВД, в полицию никто из участников этой истории не обращался. Кстати, перед тем, как залезть в такси, как рассказали очевидцы, мужчина и женщина попытались прямо в кафе заняться сексом.

Криминальный Питер

В Санкт-Петербурге и Ленобласти таксисты совсем разбушевались. Утром 27 января полиция задержала 61-летнего водителя, который ударил своего пассажира ножом в Кировске. Против таксиста возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 22-летний пассажир оказался в больнице, передает Piter.tv.

Неделю назад стало известно о нападении таксиста на 24-летнюю жительницу Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», девушка, находясь под действием алкоголя, уснула в такси, а проснулась, когда машина находилась в неизвестном дворе. Водитель потребовал оплаты, и пассажирка сказала, что деньги должны прийти с карты ее подруги, которая вызывала машину.

После этого мужчина предложил ей расплатиться «контактным способом», который заключался в прикосновениях и поглаживаниях. Девушка отказалась, тогда водитель забрал у нее рюкзак и удовлетворил себя сам. После этого он вернул сумку, но без денег и телефона. Девушка оценила свой ущерб в 50 тысяч рублей.

Советы пассажирам

Психолог Наталья Пятницкова в разговоре с «360» заметила, что работа таксиста предполагает стрессовые ситуации, и агрессия может быть своеобразной реакцией на них. Также на настроение водителя может повлиять поведение пассажира, желание показать «Кто здесь главный».

«Чтобы не провоцировать агрессивное поведения у таксистов, не нужно применять какие-либо грубые высказывания и демонстрировать неуважительное поведение. Если водитель уже агрессивен, не следует показывать ему вашу растерянность, не оправдывайтесь, говорите четко и твердо. Следите за интонацией голоса, она должна быть расслабленной и спокойной, чтобы не вызывать еще более агрессивное поведение», — отметила Пятницкова.

Она посоветовала поблагодарить таксиста за «полезную критику» и не идти у агрессора на поводу.

«Ты находишься в ситуации, опасной для твоего здоровья. Ты оцениваешь ситуацию. Можно предложить понять его, сказать: „Я вас понимаю“. Агрессивного человека это немного вырубает, выключает. Вы это делаете только для того, чтобы сохраниться в режиме безопасности», — добавила психолог Лиля Правда.

Когда водитель немного расслабился, по ее словам, нужно постараться поскорее покинуть машину.