Агрегаторы такси оставили непривитых водителей на линиях вопреки требованиям властей. Позволила лазейка

Агрегаторы такси должны были с 15 июля отключить подмосковных таксистов без прививки от коронавируса — чтобы оставить, хватило бы первого компонента. Но пока отстранений от работы не было, водители продолжили работать без прививок. Это позволила лазейка при трудоустройстве.

Отключить непривитых

Подмосковные власти за месяц предупредили, что с 15 июля агрегаторы такси должны будут отключить от сервиса водителей, не получивших хотя бы первый компонент вакцины. Объяснили такое решение тем, что таксисты, как и курьеры, постоянно общаются с большим количеством людей, а потому и их, и пассажиров необходимо обезопасить.

Один из водителей «Яндекс.Такси» рассказал «360», что накануне предполагаемого отключения звонил в компанию, где его успокоили: работа будет идти в том же режиме, как и прежде. А в чатах таксистов, по его словам, прошла информация, что «отключение» перенесли на 1 августа, так как к 15 июля привитых было слишком мало.

К тому же водитель уверен, что при всем желании агрегатор никак не может повлиять на решение таксистов о прививке: все они работают не на корпорацию, а в большинстве случаев оформляют ИП.

Нам „Яндекс“ не работодатель, и парки наши тоже не работодатели. Мы у них просто берем машину в аренду, они нас заставить не могут. Я могу выключить „Яндекс“ и просто кататься по Москве. Меня остановят ГАИ, а я скажу, что просто в аренду взял машину, не работаю, по своим делам езжу водитель такси.

С этим согласны и в «Ситимобиле». В компании объяснили, что водители, подключенные к сервису, не являются сотрудниками компании, а лишь взаимодействуют с сервисом через таксопарки.

«Поэтому мы как сервис не можем обязать водителей прививаться, а можем только регулярно информировать их об удобных способах сделать прививку», — сказали «360» в «Ситимобиле».

Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян подтвердил: об отключениях пока никто не сообщал, а непривитые водители продолжают работать так же, как раньше.

«Дело в том, что нет законодательного акта, который бы заставил их отключать. Были только требования отключить штатных водителей, а у федеральных агрегаторов нет штатных водителей. Есть небольшие диспетчерские службы со штатными водителями, но в Подмосковье таких нет», — сказал он.

Нет резона

Вакцинированных водителей сейчас, по данным Роберта Яна, не больше 20% — это катастрофически мало. Но, по мнению эксперта, это неудивительно, потому что крупные компании не слишком стремятся помогать таксистам в этом вопросе: поощрения за вакцинацию малы и не мотивируют людей.

Например, «Яндекс», по словам Яна, предлагает вакцинированным водителям приоритет на месяц, а «Ситимобил» — работу без комиссии на два часа. Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин добавил, что в «Яндексе» вакцинированным водителям якобы поднимают рейтинг, чтобы они могли чаще брать заказы.

В «Ситимобиле» уточнили, что комиссию снимают на смену, а также проводят «розыгрыши призов среди вакцинированных водителей» и запустили страховку от поствакцинальных последствий. Если человек не сможет работать из-за реакции на прививку, ему обещают компенсацию за потерянные на больничном дни.

«Расчет будет производиться по среднедневному заработку водителя за предыдущий месяц. Оформить заявку на выплату можно будет всего по двум документам, предъявив сертификат о вакцинации и больничный лист с болезнью ОРВИ», — уточнили в «Ситимобиле».

Компания утверждает, что агитирует таксистов прививаться и организовало выездной пункт вакцинации — на базе Дома такси.

Протест против прививки

Информированный источник рассказал «360», что многие водители в знак протеста просто не выходят на линию. Подтвердил «локальные забастовки» и Роберт Ян: в некоторых парках таксисты просто отказались работать.

По его мнению, если ситуация не изменится, в скором времени можно будет снова увидеть в городах большое количество «бомбил», а безопасность такси снизится.

Роберт Ян объяснил, что сейчас власти могут изменить тактику: раз агрегаторы московского региона оказались не в состоянии привить водителей, заниматься контролем исполнения указов будут инспекторы ГАИ. Если будет нормативный указ, при остановке они смогут потребовать у водителя сертификат о вакцинации, а если его не будет, принять меры.

«Сегодня таксопарки получили письмо от ГАИ с просьбой предоставить данные о вакцинированных водителях. Это связано как раз с тем, что агрегаторы не отключили людей, потому что если бы они отключили их, ГАИ бы не нужно было делать работу по выявлению привитых», — уверен он.

Роберт Ян убежден, что для эффективности принимаемых мер необходимо возложить на агрегаторы ответственность перед водителями и пассажирами.

«Не секрет, что среди таксистов много не очень хорошо образованных людей. Они могут не всегда понимать ответственность за безопасность других, так что процент людей, которые не хотят вакцинироваться, высок. А агрегаторы пользуются лазейкой, что они не работодатели, и не исполняют требование государства», — заключил он.