Таксист угрожал поджечь себя из-за долга по зарплате. Он прятался от приставов из-за кредитов и штрафов

Водитель угрожал самосожжением в офисе «Яндекс.Такси» из-за увольнения и задолженности по зарплате. Мужчину задержали, а в компании опровергли его обвинения. Оказалось, что таксист был судим и сам имел немаленькие долги.

Полицейские задержали 50-летнего водителя, угрожавшего поджечь себя в офисе «Яндекс.Такси», сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МВД. Мужчина 29 октября пришел к пустующему из-за коронавируса зданию компании в Огородном проезде, выбил окно, облил себя бензином и потребовал встречи с гендиректором. Охранники позвонили в полицию.

Мужчина утверждал, что его несколько раз блокировали в приложении, а затем вообще отключили от системы, не выплатив зарплату. Однако в пресс-службе «Яндекс.Такси» информацию о блокировке опровергли, отметив, что руководство связалось с Михаилом сразу же после его требования.

«С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок. После разговора он сдался полиции. По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. Мы не будем настаивать на аресте водителя», — сообщили «360» представители агрегатора.

Ранее Михаила дважды судили за наркотики и грабеж, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. В прошлом он неоднократно не оплачивал долги по кредиту, налоги и сборы, страховые взносы и пени, штрафы ГИБДД и Пенсионного фонда, скрывался от приставов. В 2015 году в отношении него завели несколько судебных производств. Но в 2017-м часть из них, в том числе по займу на 560 тысяч рублей, прекратили с формулировкой «невозможно установить местонахождение должника, его имущества, денежных средств и иных ценностей».

Спокойный и жизнерадостный

На свои рабочие проблемы Михаил родственникам и знакомым не жаловался, рассказала «360» троюродная сестра таксиста Татьяна. Она описала его как человека достаточно уравновешенного и спокойного, хотя действительно был судим. Правда, последние два месяца они практически не общались.

«Мишанька нормальный, так, чтобы агрессировать, да нет. Как все нормальные люди. Какие-то моменты у всех бывают, но чтобы он первый зачинал что-то — это не про него. Не может такого быть. Либо его довели до такого состояния… Это настолько край, это вообще на него не похоже. Он жизнерадостный, я даже отказываюсь в это верить», — добавила Татьяна.

В последнее время Михаил снимал квартиру в Москве и работал в такси. Из родственников у него остались недееспособная мать, которая жила со средним братом Анатолием. Был младший брат Виталий, но он уже умер. В опубликованном в Telegram-канале «112» видео мужчина пояснил, что не хочет уходить из такси, поскольку вынужден содержать мать и брата.

Закон о такси

Угроза самоубийством в офисе «Яндекса» — чрезвычайная ситуация в отношениях водителя и агрегатора. Человек, так поступивший, проявил себя неадекватно, заявил «360» зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Владимир Афонский. Если водитель был судим, возможно, компании стоит предусмотреть во внутреннем регламенте возможность отказывать в трудоустройстве таким людям.

«Чтобы не пускать за руль водителей, которые могут причинить вред пассажирам, которых они перевозят. Это же контакт с людьми», — отметил парламентарий.

Предложения проверять водителей на судимость звучали не раз и не два. Сейчас на рассмотрении депутатов находится закон о такси. Одну из его частей приняли в первом чтении, сейчас идет работа над поправками. Документ закрепит правила, которые должны будут соблюдать агрегаторы, шоферы и пассажиры.

«На самом деле сейчас агрегаторы и „Яндекс“ составляют свои списки неблагонадежных водителей и пассажиров, которых они не принимают на работу или запрещают им вызывать такси. И ничего не мешает сейчас агрегаторам поставить табу на приеме на работу водителей с судимостями. Но закон о такси нужен», — подытожил парламентарий.

Крайняя мера

Водители часто жалуются на отключения и недоплаты со стороны «Яндекс.Такси», рассказал председатель «Свободного объединения водителей такси» Михаил Михайлов. На прошлой неделе такое произошло с водителем из Каширы, которому агрегатор задолжал 17 тысяч рублей.

«Заблокировали его аккаунт, обещают эти деньги вернуть. Но он уже семь раз подряд приезжал из Каширы в Москву, то есть, понимаете, 140 километров человек уже семь раз преодолел, и до сих пор ситуация не разрешена. Причем еще и обратной связи нет», — сказал он.

Водители общаются со службой техподдержки, та приглашает приехать еще раз, отказывается давать контакты руководства и так далее. Иными словами, в компании сложился бюрократический тупик, преодолеть который нормальным путем водители не могут. Глава объединения подчеркнул, что действия таксиста не оправдывает, но мужчину понимает.

«Это уже крайняя мера, когда человек приезжает по нескольку раз в офис и не может получить четкий ответ, когда ему вернут его деньги. Конечно, у человека может помутиться рассудок. Особенно когда у него есть финансовые трудности в семье. Как мы слышали, у этого человека и кредитов очень много, и есть финансовые обязательства. Если его компания „Яндекс.Такси“ обманывает, не выплачивает ему деньги, что ему делать?» — подчеркнул Михайлов.

По словам Михайлова, «Яндекс.Такси» отключает водителей по своему усмотрению не только за нарушения, а потому что «они так хотят». Это частный сервис, а не госпредприятие, которое обязано заботиться о водителях. По словам Михайлова, задача у сервиса очень простая: зарабатывать, поэтому из водителей «максимально высасывают деньги». А если те предъявляют претензии — блокируют.