Таксист из Брянска не повез африканца из-за расизма. Парень поймал признание на видео, ведь это не первый раз

Водитель «Яндекс.Такси» из Брянска отказался выполнять заказ — ему не понравился конголезский студент. Пострадавший рассказал «360», что своим видео хотел обратить внимание на проблему расизма, но при этом заявил, что в России ему все равно нравится.

В связи с событиями в США расизм в последнее время стал чуть ли не самой обсуждаемой проблемой в мире. И вот теперь с этим столкнулся российский город Брянск. Как неожиданно выяснилось, водители «Яндекс.Такси» могут не выполнять свои обязанности, если им не нравится состояние клиента. По крайней мере так заявил таксист Сергей Савченков, который отказался везти пассажира, хотя приехал на его вызов.

Критическим фактором для водителя стал, видимо, исключительно цвет кожи. Дело в том, что клиент — молодой человек по имени Рой, студент Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского — оказался выходцем из Республики Конго. И вот теперь ему пришлось ненадолго окунуться в атмосферу США середины XX века с расовой сегрегацией и местами «только для белых» в общественном транспорте.

Источник фото: телеканал «360»

Рой рассказал «360», что когда таксист приехал на заказ, то удивился при виде темнокожего пассажира и сразу отказался его везти.

Водитель спрашивает: «Это ты, что ли, такси заказал?» Я говорю: «Да, а в чем проблема?» Он сразу ответил: «Нет, я вас не повезу» Рой конголезец, студент Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского.

Студент записал короткое видео, на котором есть концовка разговора с Савченковым. По голосу студента нельзя сказать, что он находился, например, в состоянии алкогольного опьянения. Разговаривал он вежливо, агрессии по отношению к водителю не проявлял.

Сначала Сергей попытался объяснить свое решение тем, что опасается заражения коронавирусом. При этом, как отметил Рой, сам водитель был без маски и перчаток. В конце концов, на вопрос конголезца: «Вы расист?» таксист ответил: «Да, конечно».

Видеозапись появилась в группе «Подслушано Брянск», при этом автор задал пользователям вопрос: может ли водитель отказаться везти пассажира, потому что он ему «не нравится»? Некоторые пользователи поддержали водителя-расиста, мол, это его автомобиль, имеет право (на видеозаписи Савченков так и сказал).

Руководство компании «Яндекс.Такси» оказалось иного мнения: после инцидента Савченков был немедленно уволен, а Рою принесли извинения. Как пояснили в пресс-службе: «Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в „Яндекс.Такси“».

В разговоре с «360» Рой сказал, что после отказа он повторно вызвал такси — к счастью, у другого водителя цвет кожи пассажира вопросов не вызвал. Хотя, как признался студент, были мысли добраться своим ходом. По словам конголезца, инцидент не изменил его отношения к России — он понимает, что везде есть и хорошие, и плохие люди. Однако студент признался, что уже не в первый раз сталкивается с проявлениями расизма. И это крайне неприятно.

Это уже не первый такой случай. И в этот раз я специально записал видео, чтобы люди увидели, как к нам относятся Рой конголезец, студент Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского.

Помимо Роя, в вузах Брянска учится довольно много студентов из Африки — например, в Брянском государственном инженерно-технологическом университете таких 58 человек. И есть шанс, что любой из них может на ровном месте столкнуться с проблемами, даже если выглядит прилично и ведет себя адекватно, на том лишь основании, что цвет кожи необычен для каких-то жителей России.