Трупы во Франции пожертвовали себя науке, а их бросили гнить. Как в мире существует такой вид донорства?

Власти Франции расследуют заявления о том, что с телами людей, пожертвованных для науки, плохо обращались. Предполагается, что часть из них просто гнили, а другие были объедены крысами. Подробнее об этом деле и о том, как люди жертвуют тела на благо науки — в материале «360».

Новость впервые прогремела в ноябре предыдущего года. Журнал l’Express сообщил, что останки тысяч людей, которые пожертвовали их для исследований, были обнаружены в отвратительных условиях в Центре пожертвований тела Парижского университета Декарта. Трупы людей были разбросаны по помещению. Они были обнаженными, расчлененными, сложенными друг на друга с отрубленными головами на полу. Некоторые части тела разлагались, другие были пережеваны крысами. Все это, по словам газеты, напоминало братскую могилу.

Как пишет The Guardian, дело было передано от прокуроров следственным судьям. По мнению адвоката семей, выдвинувших обвинения, Фредреки Дучеза — это хорошие новости. У судей гораздо более широкие полномочия, что поможет докопаться до сути дела.

На сегодняшний день подано около 80 жалоб. Из-за разоблачений французское правительство распорядилось закрыть центр и провести административную проверку комиссией, которая в июне заявила, что университет виновен в «серьезных нарушениях этики». Центр, открытый в 1953 году, был крупнейшим в своем роде в Европе, и до его закрытия ежегодно получал сотни пожертвованных тел.

Тестировали бомбы

Печальные истории с пожертвованием тел для науки происходят не первый раз. Например, в 2014 году разгорелся скандал в США. Один парень пожертвовал тело своей матери для исследований болезни Альцгеймера, потому что она тоже ей страдала. Позже выяснилось, что ее тело использовали для испытания взрывчатых веществ. Оказалось, что центр обманул множество семей, отдавших туда останки своих близких.

Как передает «Би-би-си», эту организацию закрыли и обвинили в незаконной продаже частей тела вопреки желанию доноров.

Как это работает

Практика пожертвования тела для науки не так распространена, как, например, донорство органов после смерти. В России такое в принципе не практикуется. В США это есть, но с точки зрения законодательства регулируется плохо.

У них не существует какого-либо известного национального или глобального реестра, который бы отслеживал количество пожертвованных тел для медицинских исследований в год. По оценкам, тысячи людей в США жертвуют органы для образования или исследований. Об этом пишет «Би-би-си».

Университетские центры пожертвования тел будут в основном использовать трупы для обучения студентов-медиков. Другие, такие как Центр антропологических исследований Университета Теннесси, известный как «Ферма тела», используют более специфические методы, например, обучают команды экспертов-криминалистов разложению тел.

Исполнительный директор анатомических служб в Калифорнийском университете Брэнди Шмитт рассказала «Би-би-си», что судьба тела зависит от того, в какой центр его пожертвовали.

В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии есть специальное управление по контролю за тканями человека. Оно выдает лицензии и инспектирует организации, которым жертвуют органы для исследований. В Великобритании существует около 19 подобных учреждений. Обратиться в них можно через веб-сайт, своего терапевта, адвоката или местные органы власти.

Передовые технологии и религии

В некоторых странах не то, что не жертвуют тела для науки, а даже донорство считают неприемлемым. Обычно это происходит из-за религиозных убеждений. Например, в некоторых африканских странах осквернение тела считается противоречащим некоторым религиозным учениям. Именно, поэтому они выступают резко против таких затей.

В Катаре наоборот существует больница Aspetar, куда уже 13 лет импортируют части человеческого тела для передовых медицинских исследований. Там также создали программу, по которой хирурги со всего мира могут пройти аспирантуру.

Как передает «Би-би-си», хирурги используют не части тела, а «образцы». Большая часть поставок приходит из США. В основном в больницу присылают плечи, колени, лодыжки и туловища.

Виртуальное тело

Самый яркий пример — это история Сьюзен Поттер. В 2015 году пожилая женщина из Денвера пожертвовала свое тело доктору Вику Спитцеру из Университета Колорадо для его проекта «Видимый человек». Это программа, превращающая человеческие трупы в виртуальные образцы.

Тело Сьюзен было заморожено и разрезано на 27 00 кусков толщиной в один волосок. Каждый раздел был сфотографирован, и Поттер теперь известна как «бессмертный труп», так как изображения фактически сложены и переданы в полное трехмерное изображение ее тела.