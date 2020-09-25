Такой противоречивый Пашаев. Как экс-адвокат Ефремова путался в показаниях на пресс-конференции «360»

Экс-адвокат Эльман Пашаев во время пресс-конференции «360» ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что СМИ часто неправильно передают его слова. Но понять адвоката иногда затруднительно: в течение встречи он несколько раз сам себе противоречил. Собрали несколько таких примеров.

Про работу над делом Ефремова

Выигрыш в уголовном деле

Эльман Пашаев отметил, что всегда работает на результат и в случае проигрыша в уголовном деле возвращает клиенту все заплаченные им деньги.

Я работаю вообще-то на результат, если проигрыш — 100% возврат Эльман Пашаев.

Однако спустя несколько минут в ответ на вопрос корреспондента «360», поздравлял ли он Добровинского с победой, Пашаев отметил, что в уголовном деле нельзя победить — там не бывает выигрыша.

«360»: Раз суд отправляет Ефремова в места не столь отдаленные, мы делаем вывод, что выигрывает Александр Добровинский, разве нет?

Пашаев: Нет. Выигрыши в арбитражных, гражданских и семейных делах. В уголовном деле выигрыша не бывает, в уголовном деле доказывание вины.

Подготовка свидетелей

Когда Пашаев рассказывал о том, как свидетели давали показания в суде, он отметил предвзятое отношение суда к одному из них. Экс-адвокат рассказал, что показаниям свидетеля не хотели верить, потому что он «алкоголик», у которого проблемы со зрением — «один глаз вообще не видит, а второй — на 30%». В ответ на это Пашаев заявил, что свидетеля не выбирают по внешним признакам, очевидцем преступления может оказаться любой человек. После этого он подчеркнул, что специально их не готовил, чтобы они не «поплыли».

Почему я их не трогал, не готовил? Они люди из провинции. Я понимал, что будет такой прессинг — если я их подготовлю, они поплывут Эльман Пашаев.

Однако через несколько часов пресс-конференции бывший адвокат рассказал, что Ефремов отказался от его услуг во время процесса ради отсрочки — Пашаеву нужно было время на общение со свидетелем, в котором ему препятствовали.

«Когда допрашиваем одного свидетеля, заявляю вечером: „Ходатайствую, уважаемый суд, завтра обеспечить явку пресс-конференции в Анапе“. По видеоконференции связь, что Гаев явился туда. И я прошу один день, чтобы допросить, чтобы готовить его», — сказал Пашаев.

Работа коллег

В ответ на вопрос ведущего пресс-конференции о том, как будут работать новые защитники Ефремова, Пашаев заявил, что обсуждать коллег некрасиво.

Вообще-то это некрасиво — обсуждать работу коллег Эльман Пашаев.

Однако всего через несколько минут он начал обсуждать работу Александра Добровинского, который представлял интересы семьи погибшего Сергея Захарова. Причем говорил о своем бывшем коллеге не в лучшем ключе.

«Добровинский сделал все, чтобы я не мог с ним договариваться. Потому что если бы я с ним договорился, у Добровинского не было бы поля, где себя пиарить. Если бы он каждый день учил по одной статье, за три месяца он знал бы уже 90 статей УПК и УК, от которых человек настолько далек, что человеку дай бумагу — он не знает, где подпись поставить», — заявил Пашаев.

Про Ефремова

Кровь на футболке и руке

Во время пресс-конференции Эльман Пашаев в очередной раз заявил, в момент ДТП Ефремов сидел на пассажирском сидении. По словам Пашаева, на это указывает сразу несколько факторов. Один из них — отсутствие ДНК Ефремова на подушке безопасности и ремне со стороны пассажирского сидения, несмотря на кровь, которая у него шла.

Подушка безопасности сработала, у Ефремова окровавлена шея, окровавлена кофта была у него, футболка, окровавлена рука была в момент ДТП Эльман Пашаев.

В этот момент на экране за Пашаевым показывали видео, которое сняли вскоре после ДТП. На кадрах видно, что у актера действительно окровавлена шея, однако его рука и футболка чистые.

Источник фото: телеканал «360»

Деньги потерпевшей

Ведущий спросил у Пашаева, изменится ли приговор Ефремову с появлением новых потерпевших в деле. Экс-адвокат отметил, что даже если Ефремов выплатит деньги и гражданской жене погибшего Ирине Стерховой, и компании, которой принадлежал фургон, на срок это не повлияет — изменится лишь сумма.

При этом Пашаев отметил, что не Стерхова «обложила его пятиэтажным матом», когда Мосгорсуд не признал ее потерпевшей. Он сам также отказывался считать ее потерпевшей и отговаривал Ефремова давать ей хоть какие-то деньги — она требовала пять миллионов.

Ефремов сам уговаривал меня: „Пожалуйста, дайте ей деньги, помогите ей“. Я говорю: „Не дам“. Он мне: „Ну почему вы так поступаете? Ну хотя бы дайте 10 тысяч долларов, пожалуйста“. Я говорю: „Ну за что, скажите мне?“ <…> Я говорю Ефремову: „Не дам, они аферисты“ Эльман Пашаев.

Однако сразу после этого он рассказывает о своем разговоре с Виталием Бородиным, который хотел защищать Стерхову. Бородин отметил, что хотел сделать ее потерпевшей по делу. В ответ на это Пашаев заявил ему, что готов заплатить Стерховой денег.

«Я говорю: „Виталий, тебе деньги нужны или что? Ну, не тебе, я имею в виду, ей“. И говорю: „Я готов это делать, ну, ты пришел — я готов этим заниматься“. Потому что я понимаю, что с Виталием Бородиным можно разговаривать. <…> Я радовался, думал, хоть чем-то морально легче будет Ефремову, что хоть кому-то заплатили», — сказал он.