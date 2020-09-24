Американка в 15-летнем возрасте стала жертвой серийного маньяка. Она завела аккаунт в Tik Tok, который мгновенно стал популярным. В нем она рассказала о своем случае и теперь помогает другим справиться с психологическими травмами.

В 2002 году Кару Робинсон Чемберлейн похитил серийный убийца. Она провела у него в плену 18 часов, в течение которых неоднократно подвергалась насилию. В какой-то момент похититель уснул и девушке удалось сбежать. Ей повезло, так как рядом проезжала машина, водитель которой сразу отвез ее в полицию.

Как потом выяснится, мужчиной, который издевался над Чемберлейн, был серийный убийца Ричард Эвониц. На его счету уже были три убийства в штате Вирджиния. После того, как Чемберлейн удалось сбежать, он сам подался в бега. Полиция сумела его найти, но во время задержания он покончил жизнь самоубийством.

Чемберлейн сумела пережить случившееся. Она долго работала в полиции, где в том числе расследовала изнасилования. Сейчас она воспитывает двоих детей и ведет блог в соцсети. В нем она рассказывает подписчикам, как справиться с психологическими проблемами.

В одном из наиболее популярных роликов Чемберлейн рассказывает, как во время своего обучения в полицейской академии, учитель привел случай с ее похищением в качестве примера. Он не знал, что жертва маньяка находится в аудитории. Когда девушка рассказала преподавателю, что она и есть та самая девушка, то получила множество слов поддержки.

Свыше 45 тысяч просмотров набрал ролик, в котором она рассказывает, как выбраться из заточения. По ее словам, все зависит от типа наручников: ей в каком-то смысле повезло — она сумела вытащить руки, так как кольца не были слишком крепко затянуты на запястьях.

Девушка отмечает, что если бы не социальная сеть, ей не удалось бы познакомиться с таким количеством людей, которых она сумела поддержать и вдохновить.

«Плохие вещи случаются, но это не конец света. У нас есть выбор — мы можем дать случившемуся разрушить нас или сделать нас сильнее, — уверена Чемберлейн.