Сильный ветер не уйдет так просто. Москвичей предупредили о непогоде на выходных

В Москве прошел сильный ветер, который стал сносить деревья, мусорные баки и даже строительные леса на стене Кремля. Сильный ветер сохранится в столице вплоть до выходных, усилится похолодание. Но уже к середине недели жителей столицы ждет потепление.

В Москве в пятницу прошел сильный ветер, который оставил после себя последствия. Ранее МЧС России предупреждало москвичей о сильном ветре со скоростью до 20 метров в секунду. Жителям рекомендовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не ставить автомобили под деревьями.

Ураганный ветер сорвал строительные леса и зубец со стен Кремля на Красной площади.

На видео часть строительных лесов перелетела через Кремлевскую стену и упала на землю. Вероятно, они и повредили зубец. Позднее вход на Красную площадь временно ограничили из-за непогоды.

Сильный ветер также сносил легкие и незакрепленные конструкции, например мусорные баки.

Ветер также сдувал настилы, коляски на детских площадках и строительные леса.

Из-за сильного ветра в столице упали восемь деревьев, несколько машин были повреждены. На 238-м километре внутренней стороны ЦКАД в сторону Киевского шоссе на дорогу свалился информационный щит, из-за чего движение транспорта нарушилось, сообщил ТАСС.

А в Подмосковье из-за непогоды упали почти 90 деревьев, около 100 населенных пунктов остались без электричества.

Сохранение ветра

В пятницу днем сильный ветер и дождь резко сменились ясной погодой. Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «360», что такие погодные перемены в порядке нормы.

«Всегда бывает так, что проходит холодный атмосферный фронт, а за ним ясные проявления. Потом опять начинают образовываться облака, потому что холодный воздух поступает порциями. Перед каждой порцией холодного воздуха у нас идет образование кучевых облаков», — объяснила специалист.

Сильный ветер сохранится в Москве и на выходных. Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что порывы ветра ослабеют только в понедельник. Вместе с тем москвичей ожидает похолодание.

Похолодание уже началось, и с каждым днем будет все холоднее и холоднее. Мы ожидаем минимальную температуру в дневные часы до +3 градусов, а в понедельник она опустится до −1 Александр Синенков.

Но во второй половине недели жителей ждет потепление. По словам Синенкова, повышение температуры начнется в среду. Столбик термометра поднимется до +9…+12 градусов в дневные часы, а ночью — до +2…+4 градусов.

«Потепление будет за счет того, что придет очередной циклон с запада и принесет воздух из южной Европы. В ближайшие дни будут преобладать северо-западные и северные потоки, а в центральную европейскую часть будет поступать холодный воздух из Арктики», — заключил эксперт.

По словам Поздняковой, от температурной нормы отличался только сегодняшний день, а погода на следующей неделе будет соответствовать климату.