Россия ставит рекорды по количеству вакцин и хочет «смешивать» их с AstraZeneca. Зачем так много?

Вторая прививка вакциной от AstraZeneca оказалась неэффективной. Создатели «Спутника V» предложили AstraZeneca и другим разработчикам вакцин с низкой эффективностью использовать комбинацию их препарата со своими. Но что произойдет с пациентом, если в его организме смешается несколько вакцин? Разобраться в ситуации помогли доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев и российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Если организм не отвечает на прививку от коронавируса

Также может произойти, если введение первой вакцины не завершается выработкой иммунитета. Вакцину ввели, а организм ничем не отвечает. В этом случае не нужно вводить первую или третью вакцину. Нужно вести человека к иммунологу и обследовать его Виктор Зуев доктор медицинских наук, вирусолог института имени Гамалеи.

Вирусолог отметил, что, как правило, отсутствующая реакция — проблема самого организма, а не прививки. Это знак, что с иммунитетом что-то не так.

«Потому что вакцины, которые зарегистрированы и которые в ходу, ими прививаются пять миллионов человек, и у них возникают больше или меньше антител. Это зависит от нас с вами, от качества нашего иммунитета, качества нашей иммунной системы и так далее. Поэтому тут дело не в вакцине, а в самом прививаемом», — сообщил он.

Только иммунолог может понять, что с человеком в этом плане не так. Эксперт не советует мудрить с другими вакцинами и вводить все, что есть. Использование нескольких разных вакцин может навредить пациенту, особенно если у него есть иммунные заболевания. Поэтому какой бы ответ иммунитета ни был, вводить другую вакцину не надо. Тем не менее Зуев подчеркнул, что не знает, что с человеком может произойти, если ему введут разные прививки.

Почему в России не перестают создавать новые прививки

Первая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в мире, стала российская «Спутник V». Ее разработали в научном центре имени Гамалеи. После появилась «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор». А несколько дней назад в России зарегистрировали третью вакцину — «КовиВак», который создали в Центре имени Чумакова. Вероятно, и это еще не предел для отечественных ученых.

«Эти вакцины, конечно, очень хороши, потому что у нас в стране не одна Москва и Санкт-Петербург, у нас все-такие 146 миллионов [человек] живет. У нас десятки миллионов людей должны быть привиты. Всякая вакцина для массового потребления требует масштабирования. Нужно иметь технологию промышленного производства», — объяснил Зуев.

Все дело в том, что ученые создают препараты в пробирках в лабораториях. А стране нужна вакцина тоннами. Кроме того, производство одной вакцины может противодействовать не всем штаммам.

Вирусолог привел в пример американскую вакцину Pfizer, которая не берет «британский» штамм коронавируса, а российская берет.

«Поэтому нужны разные технологии изготовления вакцины. Препараты делаются не только на один 2021 год. Поверьте мне, коронавирус никуда не денется. Он встанет в строй, как вирус гриппа, и также будет мутировать. Он делает это уже сейчас», — сказал эксперт.

Виктор Зуев напомнил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что точечных мутаций коронавируса зарегистрировано уже несколько тысяч.

«Никто не знает, какая вакцина через полгода окажется эффективнее вновь сформировавшегося эпидемического штамма», — резюмировал вирусолог.

Что ожидать от комбинирования «Спутник V» и AstraZeneca

Недавно стало известно, что вторая прививка вакциной от англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca оказалась неэффективной. Чтобы она сработала после первой инъекции, надо ждать три месяца. Разработчики «Спутника V» предложили протестировать комбинацию отечественного и британского препаратов. Испытания уже начались. Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что комбинирование поможет достичь большего эффекта. По предварительным прогнозам, для пациента это ничем не грозит.

«Это обе векторные вакцины. В этом смысле они вполне совместимы. Вакцина вводится дважды человеку. Когда вы первый раз вводите аденовирусный вектор, содержащий ген коронавируса, в организме образуются защитные антитела против короны и аденовируса», — объяснил профессор.

Если тот же аденовирус ввести в организм, то он столкнется с антителами и тогда его эффективность против коронавируса ослабеет.

«Чтобы этого не было, применяют два компонента — аденовирус 26-го типа и пятого. Когда первый раз вводите аденовирус 26-го типа, возникают антитела к 26-у типу, когда второй раз водите пятого типа — антител к нему нет, и компонент этот будет хорошо действовать», — рассказал Альтштейн.

Эти два компонента делают российскую вакцину эффективнее. В AstraZeneca только один тип аденовируса.

«Преимущества этого типа в том, что у людей нет антител против аденовируса шимпанзе. А против пятого типа могут быть случайные антитела», — пояснил эксперт.

Однако повторное введение такой прививки может тормозить эффект вакцинации. Потому что после второго раза появляются антитела к аденовирусу шимпанзе. В результате «Спутник V» и AstraZeneca договорились о комбинировании двух вакцин.

«Когда мы будем с ними комбинировать, в нашем распоряжении будет уже три аденовируса — 26, пятый и шимпанзе», — сказал вирусолог.

Эксперт прогнозирует положительный результат опытов двух вакцин. Но сомнений особых нет. В любом случае это поможет добиться большего эффекта от вакцин.

«Дополнительных рисков и побочных эффектов здесь не ожидается», — подчеркнул Альтштейн.

Тем не менее эксперимент может занять месяц-полтора. А испытания на людях займут еще больше времени.