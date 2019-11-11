Тающие ледники утопят императорских пингвинов. Планета дает им еще 80 лет

Жизнь императорских пингвинов во многом зависит от морского льда. Они привыкли жить колониями на больших плато замерзшей воды. Там они строят свои гнезда, высиживают и выращивают птенцов. Но лед подходит не любой.

Плато должно быть привязано к береговой линии антарктического континента и находиться неподалеку от воды, чтобы птицы могли добывать пищу для себя и своего потомства.

Из-за повышения температуры воздуха на планете, ледники постепенно тают, лишая птиц их естественной среды обитания.

«Если продолжится глобальное потепление климата нынешними темпами, то к 2100 году колонии императорских пингвинов в Антарктике сократится на 86%. Оставшиеся вряд ли сумеют выживать долго», — сообщила эколог, специалист по морским птицам Стефани Дженувриер из Вудс-Холского института океанографии.

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Дженувриер и ее коллеги сделали такие выводы на основе двух компьютерных моделей. Первая — глобальная климатическая модель, которая была создана Национальным центром атмосферных исследований. Она показывает прогноз таяния ледников при различных климатических сценариях. Вторая модель анализирует популяцию пингвинов, демонстрируя, как отреагируют колонии на изменения климата. Исследование длилось более 10 лет.

В одном из рассмотренных учеными сценариев средняя температура по планете возрастет лишь на 1,5 градуса по Цельсию, во втором — на два градуса, в третьем — примерно на 5-6 градусов. Причем в последнем случае исследовался вариант, когда человечество не предпринимало никаких действий для смягчения последствий изменения климата.

Первый сценарий показал, что к 2100 году на планете станет на 5% меньше ледников. Это приведет к уменьшению популяции пингвинов на 19%. И данный прогноз самый оптимистичный! Всего на полградуса больше — и цифры будут более существенными. Потери морского льда увеличатся почти втрое. Таким образом, к концу столетия исчезнет более 33% существующих колоний императорских пингвинов. По третьему сценарию птицы данного вида останутся на планете лишь в зоопарках.