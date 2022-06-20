Националистка Тайра вернулась на Украину из плена. Ее обвиняли в связях с «Азовом» и убийствах гражданских

ДНР выдала Украине парамедика Юлию Паевскую, известную под позывным Тайра. Она попала в плен вместе с боевиками «Азова»*, которых лечила в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе. На кого произошел обмен, доподлинно не известно. Однако многие военные корреспонденты возмущены — Тайру обвиняли не только в сотрудничестве с националистами, но и в преступлениях против мирных жителей Донбасса.

Кто такая Юлия Тайра Паевская?

До 2014 года Юля Паевская была дизайнером и тренером по айкидо. Во время Евромайдана она стала медиком-волонтером, хотя признавалась, что медицинского образования у нее нет.

С началом конфликта в Донбассе Паевская взяла позывной Тайра, который ранее использовала как псевдоним в компьютерных играх. Ее команду парамедиков стали называть «Ангелами Тайры» — по аналогии с «Ангелами Чарли».

В 2018 году Юлия Паевская пошла служить по контракту в ВСУ, а после его окончания в 2020 году осталась волонтером. В декабре 2021 года главнокомандующий Украины Валерий Залужный наградил Тайру высшим знаком отличия ВСУ «Слава и честь».

С февраля 2022 года Паевская работала в Мариуполе и оказывала медицинскую помощь раненым, а также снимала работу на камеру и предоставляла съемки западным изданиям, в частности, Associated Press.

В марте при попытке покинуть город Тайру взяли в плен. При этом она была в гражданской одежде и с чужими малолетними детьми, об этом сообщал военкор Дмитрий Стешин и Telegram-канал Readovka. До этого она якобы находилась на предприятии «Азовсталь» и помогала участникам националистического полка.

Ее также обвиняли в военных преступлениях — якобы Тайра убила супружескую пару из Мариуполя и похитила двоих детей, чтобы, прикинувшись их матерью, покинуть город. Об этом сообщал военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram-канале, но официального подтверждения его информации не было.

«На выезде из города в сторону Мангуша/Бердянска была остановлена машина скорой помощи. Кроме водителя там находилась женщина, похожая на шведскую лесбиянку, и двое детишек. Женщину звали Тайра. <…> Родителей этих детишек из скорой Тайра убила. <…> А детей попробовала запугать, чтобы прикинуться их мамой», — утверждал Стешин.

Журналисты НТВ поговорили с попавшей в плен Тайрой в фильме «Женщина по прозвищу Зверь», там она обратилась к бойцам «Азова»* и попросила их позволить вывезти все гражданское население из Мариуполя, где шли боевые действия.

В своих соцсетях Паевская еще до начала российской специальной операции много рассказывала о работе, а также часто фотографировалась с участниками «Правого сектора»** и под флагами организации.

Скандальный обмен

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня заявил, что Юлия Паевская вернулась в Киев благодаря обмену военнопленными с ДНР. Позднее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале подтвердил эту информацию. По его словам, Тайру обменяли «на очень серьезных наших ребят», однако личности россиян, вызволенных из плена, не разглашаются.

«Почему об этом нет информации с нашей стороны, не знаю. Возможно, есть на то причина <…> Наши специалисты (несколько человек), которые выполняют сложнейшие задачи глубоко в тылу, в случае обнаружения и пленения точно заслуживают быть обменянными на одного парамедика», — написал Безсонов.

Российские военные корреспонденты остро отреагировали на новость о выдаче Тайры. Журналистка ВГТРК Ирина Куксенкова, работающая в зоне боевых действий в Донбассе, назвала обмен «преступной передачей Тайры на Украину». По словам Куксенковой, «большие люди», с которыми она связалась после появления новости об обмене, уверяли ее, что Тайра все еще находится в ДНР. Об этом журналистка написала в Telegram-канале.

Однако вскоре в соцсетях появилось видеообращение Юлии Паевской, которая подтвердила возвращение на родину и поблагодарила за это Владимира Зеленского.

Telegram-канал «Ватфор» сообщил со ссылкой на неназванный источник, что «состоялся обмен с большим перевесом в нашу пользу как количественно (по числу наших людей), так и качественно (по тому, кто эти наши люди)».

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.