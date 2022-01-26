Тайный убийца здоровья. Врач развеял мифы о недосыпе

Болезни, проблемы с дыханием и «ковидный хвост» приводят к недостатку сна, который бьет по системам организма. Из-за него повышается риск инфаркта, инсульта и сахарного диабета. Улучшить сон поможет соблюдение режима утреннего подъема.

Сонливость связана с дефицитом сна, болезнями и психическими расстройствами. Сомнологи уверены, что потребность во сне днем растет не только при коротком сне, но и при вирусных заболеваниях, написал URA.ru.

Сонливость также связали с дыхательными проблемами, в частности с храпом. Из-за этого мозг не может нормально уснуть. Дыхание может нарушиться на фоне ожирения, увеличенных миндалин, ухудшения работы щитовидной железы, неправильного прикуса и других факторов, которые сужают дыхательные пути.

Последствия ковида также вызывают сонливость днем. Это связано с тем, что ресурсы на сон, восстановление и активность брошены на борьбу с вирусом. Ситуацию улучшит лечение болезни, которое вызвало сонливость.

Последствия недосыпа

Сонливость также оказывает негативные последствия для организма человека. Член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Павел Кудинов рассказал «360», что отсутствие здорового сна снижает концентрацию внимания и скорость реакции днем. Для водителей и операторов это чревато ошибками. Одно из долгосрочных последствий — снижение иммунитета и высокая вероятность заболеть раком.

«Недосып не приводит к раку напрямую, но выступает как один из фоновых факторов. Люди с недосыпом имеют больший шанс развития патологий», — объяснил Кудинов.

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова также отметила, что недостаток сна вызовет через три-пять лет обострение хронических заболеваний, а в более длительной перспективе гипертонию, ишемическую болезнь сердца и атеросклероз.

«В конечном итоге недосып приведет к повышению рисков инфаркта, инсульта, сахарного диабета и к ускоренным темпам старения», — рассказала Черкасова.

Сомнолог отметил, что стадии сна, которые не сменяют друг друга ритмично, могут также сказаться на здоровье. Специалист объяснил, что в каждом периоде мозг не прекращает работать и выполняет определенные функции. Если человек будет постоянно находиться в поверхностном сне, то он столкнется днем с внезапными засыпаниями.

Улучшить сон

Бытует мнение, что для здорового сна необходимо ложиться спать до полуночи. Однако это скорее миф, а не реальность. Кудинов объяснил, что многое зависит от того, во сколько человек встает.

«Если вы просыпаетесь в 07:00 на работу, и мы предполагаем, что вы должны спать шесть-восемь часов, то тогда вы должны ложиться спать до полуночи. А если работа такая, что позволяет вставать с постели в 10 утра, но вы ложитесь до полуночи, то получается пересып. Он тоже неполезен для организма», — объяснил Кудинов.

Вместо покупок масок на глаза и плотных штор для здорового сна сомнолог посоветовал обратить внимание на часы утреннего пробуждения. По его словам, ранний утренний подъем по будням и позднее пробуждение по выходным со временем приведет к бессоннице. Поэтому нужно соблюдать «расписание сна» — подниматься с кровати в одно и то же время.

София Черкасова также отметила, что улучшить сон поможет отказ от кофеина во второй половине дня, физическая нагрузка минимум четыре-пять раз в неделю по 30-40 минут, борьба со стрессом и отключение гаджетов перед сном.