Узнать все тайны Вселенной. Российские ученые объяснили, зачем строить космическую обсерваторию

В России создадут астрофизическую космическую обсерваторию. Аналогов телескопа, которым оборудуют звездный пункт наблюдения, в мире нет. Ученые надеются, что он позволит заглянуть в тайны Большого взрыва и зарождения Вселенной.

Роскосмосу выделили более двух миллиардов рублей на создание и испытания научной аппаратуры для обсерватории «Спектр-М» проекта «Миллиметрон». Там установят десятиметровый космический телескоп для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров.

Ученые рассчитывают, что с помощью «Миллиметрона» смогут получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли. Они также узнают больше об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Все работы планируют завершить к ноябрю 2025 года, а саму обсерваторию могут вывести на орбиту в 2029-м. Запуск планируется совершить с помощью ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный.

Заглянуть в начало

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с «360» уточнил, что аналогичных телескопов в мире не существует. По его словам, то, что сейчас выделена какая-то заметная сумма на уровне подготовки технического проекта, — очень хорошая новость.

«Результаты ожидаются для этой области исследования очень важные. Проект называется „Миллиметрон“, потому что у телескопа будет миллиметровый диапазон. Это даст возможность исследовать реликтовое излучение. Что это такое? Когда образовалась Вселенная, был Большой взрыв и образовался некий поток фотонов», — пояснил Натан Эйсмонт.

Эти фотоны до сих пор блуждают по Вселенной. Их регистрация позволит заглянуть в самое начало существования Вселенной. Такие эксперименты проводились, но не с космическим телескопом. Так что российский проект обещает возможность получить ответы на самые фундаментальные вопросы астрофизики и физики вообще, сказал ученый.

«По значению этот телескоп будет не менее важен, чем „Хаббл“. Сейчас об этом не говорится, но предполагается работать с этим телескопом в режиме радиоинтерферометра. Это когда работают одновременно наземные и космические телескопы», — рассказал Натан Эйсмонт.

Конкурентов нет

Есть вероятность, что обсерваторию устроят в окрестностях солнечно-земной точки либрации. По словам ученого, в таком случае расстояние между наземным телескопом и космическим будет полтора миллиона километров. Проще говоря, это эквивалентно расширению или увеличению диаметра зеркала телескопа до трех миллионов километров.

«Это совершенно рекордное разрешение. Если все пойдет хорошо, это будут совершенно выдающиеся результаты. Это будет новый прорыв, такого пока никто не делал. Близкий к „Миллиметрону“ диапазон будет у зарубежного James Webb Space Telescope. Но он ближе к инфракрасному, так что конкурентов у нас нет», — сказал Натан Эйсмонт.

По словам ученого, сейчас довольно трудно предсказать, как изучение космоса отразится на жизни на Земле. Эксперт напомнил, что Фарадей, говоря об открытиях в области электромагнитного излучения, отмечал, что это очень интересно для понимания того, как все устроено, но точно не будет иметь практического значения.

«А что мы сейчас имеем? Вся наша цивилизация в значительной мере на этом живет. Поэтому предсказать что-то довольно трудно. Вот когда все это изучат, тогда найдутся какие-то более практические применения наших знаний того, как устроена Вселенная и как происходила эволюция», — заключил Натан Эйсмонт.

Космический дозор

Старший научный сотрудник и пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал «360», что выводить телескоп на орбиту необходимо из-за земной атмосферы, которая уменьшает четкость на несколько порядков. Кроме того, она непрозрачна для инфракрасного диапазона.

Николай Железнов рассказал, что сегодня крупнейший в России оптический телескоп — это БТА, «Большой телескоп азимутальный». Он расположен на горе Семиродники в Карачаево-Черкесской Республике. Главное зеркало БТА имеет диаметр 605 сантиметров и весит 42 тонны без учета оправы. Телескоп был построен еще в 1975 году.

Николай Железнов также отметил, что исследования космоса — это фундаментальное дело. Всем хочется, чтобы наука давала моментальный результат, выгоду и пользу. Но вся прикладная наука зиждется на фундаментальной.

«Изучение космоса напрямую связано с жизнью на Земле. Хорошо знакомый всем гелий впервые был обнаружен на Солнце и только потом открыт на Земле. Кроме того, наблюдения из космоса помогут вовремя заметить астероидную опасность. Челябинский метеорит, например, шел со стороны Солнца, и его не заметили», — напомнил Железнов.

Будущий интерес

Было время, когда практически каждый ребенок мечтал полететь в космос, открывать новые планеты и звезды. Однако сегодня профессия космонавта или астрофизика давно вышла из топа самых интересных профессий. Но научный директор Московского планетария Фаина Рублева уверена — космос по-прежнему интересен детям.

«По-моему, дети сейчас интересуются [космосом] больше, чем собственной планетой! Их волнуют черные дыры, межпланетные перелеты и наличие жизни на других небесных телах. Порядка 80% наших посетителей — это дети и школьники. Конечно, тех, кто помладше, приводят родители», — рассказала «360» Фаина Рублева.

По ее словам, на самих занятиях и программах, которые проходят в Московском планетарии, дети проявляют очень большой интерес: охотно вовлекаются и стараются быть очень активными. Так что космосу явно не грозит одиночество.

Кстати, 10 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Это астрономическое явление можно будет наблюдать на территории России впервые за 50 лет. И Московский планетарий приглашает всех желающих на наблюдение частной фазы затмения.