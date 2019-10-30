Тайник «Исламского государства»*. Аль-Багдади прятал там наличные и побрякушки на $25,7 млн

Родственник и ближайший соратник убитого главы террористической организации «Исламское государство» (ИГ*) Абу Бакра аль-Багдади рассказал о тайнике, найденном пастухами в пустыне.

По данным издания Mirror, в нем хранились наличные средства, золото и серебро на сумму 25,7 миллионов долларов. Мохаммед Али Саджет рассказал, что тайник был потерян джихадистами в глубине пустыни в иракской провинции Анбар.

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Телеканал Al Arabiya утверждает, что Саджит ранее был арестован иракской разведкой. Некоторые источники утверждают, что именно он предоставил военным США ключевую информацию, которая сделала их рейд успешным.

Мохаммед Саджет рассказал в интервью телеканалу, что Багдади не ожидал, что его найдут и считал, что находится в безопасности. Он добавил, что аль-Багдади был уничтожен в тоннеле шириной пять-шесть метров, находящемся на глубине восемь метров под поверхностью. Он был забит религиозными книгами.

Как рассказал прессе президент США Дональд Трамп, судьба аль-Багдади не сразу стала известна чиновникам Белого дома, которые смотрели трансляцию рейда. После того, как глава ИГ* подорвал себя, они получили сообщение: «Все кончено, 100-процентная уверенность. Джекпот сорван».

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Разрабатывать операцию по уничтожению аль-Багдади Пентагон начал примерно месяц назад втайне от американского президента. Трамп узнал о ней за три дня до ее начала. Он сообщил, что получил от России разрешение на полеты над контролируемым ею воздушным пространством. Но не сказал зачем, сообщив Минобороны, что результат «им понравится».

Трамп сообщил, что спецназ очень быстро зачистил территорию резиденции аль-Багдади. Из нее были выведены 11 детей. Они переданы третьей стороне, которую Трамп отказался назвать.

Глава ИГ* сбежал в тоннель, таща за собой троих детей, которые погибли вместе с ним во время взрыва. Президент США подчеркнул, что он умер как трус, убегая и плача.

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Американские СМИ задались вопросом, откуда Трампу могут быть известны такие подробности, если трансляция, передаваемая в Белый дом, велась с самолета?

* ИГ — террористическая организация, запрещена в России.