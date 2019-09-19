Тайная комната или черная дыра? Полицейские не могут понять, куда блогер спрятал камеру в тюрьме

Заключенный британской тюрьмы, отбывая срок, имел возможность вести соцсети и даже свой YouTube-канал. На его Twitter были подписаны больше 19 тысяч человек. Заключенный делился снимками и видео тюремных будней. Примечательно, что найти телефон у Уокера сотрудники исправительного учреждения так и не смогли. По предположениям, заключенный может прятать гаджет в собственном теле. О жизни «тюремного блогера» и попытках сотрудников тюрьмы пресечь его деятельность — в материале «360».

Twitter, Instagram, Facebook, YouTube — сейчас всевозможные соцсети заняли прочную позицию в жизни практически каждого обладателя смартфона. Люди делятся своими фотографиями, мыслями, заводят новые знакомства, а также следят за жизнью других пользователей.

Сеть вседоступная

Не остались в стороне и люди, лишившиеся свободы и отбывающие наказания за содеянные преступления в тюрьмах. Ярким примером «тюремного блогера» можно считать Сэма Уокера. Мужчина получил срок за продажу наркотиков и отбывает наказание в британской тюрьме.

Несмотря на лишение свободы, сотрудникам исправительного учреждения так и не удалось лишить Уокера связи с остальным миром. Заключенный умудрился создать аккаунты в нескольких популярных соцсетях, а также зарегистрировать свой канал в YouTube, пишет «Би-би-си», ссылаясь на заявление профсоюза работников тюрем. Он делился со своими подписчиками фотографиями и видеозаписями о том, как отбывает наказание. Стоит заметить, что его контент пользовался спросом: только Twitter Уокера собрал больше 19 тысяч подписчиков.

Видео о жизни. Тюремной жизни

В одной из опубликованных видео Уокер показал, как двое других заключенных убирались в его камере. На другом ролике заключенный якобы пытается выбраться из камеры, проломив стену. Видеозаписи Уокера набирали десятки тысяч просмотров.

В одном из своих постов Уокер утверждал, что вместе с ним в тюрьме отбывает срок известный своей жестокостью преступник Чарльз Бронсон, чье настоящее имя — Чарльз Сальвадор. Британец даже показал похожего на него человека, однако министерство юстиции эту информацию опровергло.

Заблокировать можно — изъять нельзя

Сотрудники тюрьмы предпринимали всевозможные попытки найти у Уокера телефон — безрезультатно. Они даже перевели его в другую тюрьму, надеясь на то, что лишат его доступа к Сети, но нет: мужчина успел сделать ряд постов и оттуда.

Уокер может прятать смартфон внутри своего тела, подозревают в профсоюзе тюрем.

«Если это так, у нас нет права отобрать у него устройство. Мы надеемся, что нам удастся ворваться в его камеру, пока он им пользуется, и отобрать», — объяснил глава профсоюза Марк Фейрхерст.

Сейчас учетная запись Уокера недоступна, но поскольку гаджет у него так и не нашли, то вполне вероятно, что в скором времени повествования о его жизни в тюрьме снова появятся в Сети.