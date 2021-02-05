От эскорта до ревности. Тайна убийства хореографа в Москве приблизилась к разгадке спустя 2 месяца

Дело об убийстве московского хореографа Натальи Прониной близится к развязке. 5 февраля следователи задержали пять человек, которых подозревают в причастности к заказному убийству девушки. Нападение на Пронину произошло в конце декабря: тогда неизвестный несколько раз выстрелил ей в голову почти в упор, а затем убежал. За это время было озвучено несколько возможных причин жестокой расправы над молодой девушкой.

Нападение на Наталью Пронину было совершено вечером 23 декабря. Она с двумя подругами возвращалась домой. Девушки остановились, чтобы открыть домофон. В этот момент из-за машины вышел мужчина, по всей видимости он поджидал свою жертву. Он достал пистолет и несколько раз выстрелил в голову девушке почти в упор, после этого убежал.

Раненую девушку доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти. Через несколько часов после нападения Наталья Пронина скончалась.

Версия № 1: Поклонник

Убийца, как сообщал телеканал РЕН ТВ, якобы был давним поклонником Натальи, он ухаживал за ней, но безрезультатно. Тогда мужчина решил отомстить.

Как сообщал Life Shot, подруга Натальи, которая стала свидетельницей ее убийства, якобы предположила, что преступником мог был некий Джамшут. Мужчина работал неподалеку и неоднократно пытался познакомиться с Натальей. Но эту версию опровергли.

Версия № 2: Возлюбленный

Позднее Life Shot сообщил, что в розыск был объявлен молодой человек погибшей, 33-летний Александр Кравченко. Мужчина несколько раз в месяц приезжал к своей возлюбленной из Крыма.

Однако, как писал «Московский комсомолец», полицейские обнаружили Кравченко в Ялте, так что преступление в Москве совершил кто-то другой. По словам мужчины, во время убийства он клал асфальт у себя дома, уточнил Life Shot. Кравченко заверял, что его соседи могут это подтвердить.

Позже все подозрения с него были сняты, сообщил сайт kp.ru.

Версия № 3: Эскорт

Версия о том, что Наталья занималась эскортом оказалась всего лишь слухом. Как пишет сайт kp.ru, следствие отработало все контакты убитой, но никого компромата на женщину найдено не было. К тому же эти домыслы уже опровергали и близкие подруги погибшей.

«Она добрый, честный человек. Ни проституцией, ни эскортом она никогда не занималась», — прокомментировала подруга Натальи, Ольга. Она добавила, что танцы в клубах для убитой были всего только источником дохода и с посетителями клубов девушка никогда не общалась.

Версия № 4: месть женщины

По предварительным данным, мотивом убийства могла стать месть обиженной женщины. Имя заказчицы, как пишет сайт kp.ru, пока не установлено. Как предполагается, на заказ убийства Натальи решилась возлюбленная одного из ухажеров хореографа.

Якобы женщина приревновала Пронину к своему молодому человеку и наняла убийцу, который приехал с подельниками в Москву. При этом, как отмечается, сама Наталья даже не подозревала, что ей угрожало.

«Был изучен мобильный телефон убитой, опрошены ее подруги. Никаких угроз женщине не поступало», — сообщил сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник в следствии.

Задержание подозреваемых

Правоохранители 5 февраля задержали пять человек, которых подозревают в причастности к заказному убийству Натальи Прониной. Во время обысков у них нашли оружие.

Выйти на подозреваемых удалось благодаря проведенным исследованиям, сообщили в пресс-службе СК РФ. Как установило следствие, покидая место преступления, нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы. Эксперты Следственного комитета, выявили их и идентифицировали.

Пятерых человек задержали в рамках расследования уголовных дел по статьям «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Кто заказчик убийства, пока не разглашается.

СМИ написали, что верной оказалась версия о ревнивой женщине. Заказчиком преступления, по версии следствия, стала соперница, возлюбленная одного из поклонников Натальи. Есть данные, что она заплатила киллеру 200 тысяч. Пятеро подозреваемых, в том числе и предполагаемый исполнитель, уже задержаны. Погибшая не догадывалась ни о существовании у ухажера еще одной возлюбленной, ни о грозящей ей опасности.