Тайна смотрителя. Нападение на старейший маяк России получило банальную развязку

Запутанное преступление произошло на петербургском Толбухинском маяке — одном из старейших в России. Смотрителя нашли раненым — он объяснил, что на маяк напали трое неизвестных. Но выяснилось, что работу за всех сделала одна женщина.

Скрытный смотритель

Полиция узнала о нападении на смотрителя маяка 19 февраля. Изначально говорилось, что на 49-летнего мужчину напали три человека. Они ранили смотрителя ножом, после чего ему потребовалась госпитализация. Он находился в тяжелом состоянии. По словам матери пострадавшего, с которой пообщалась «Фонтанка», он до сих пор в реанимации.

Причем о нападении трех неизвестных говорил сам смотритель. Его зовут Дмитрий Масько. Мужчина, по мнению журналистов (в том числе сайта kp.ru), пытался прикрыть жену, поэтому сказал, что неизвестные ему люди попросились переночевать внутри маяка и напали на него.

«Я не видел лиц. На меня напали двое или трое, я не помню. Просились в гости, наверное, с ночевкой. Ранили в область живота», — сказал Масько.

Когда версия с тремя нападавшими была актуальна, высказалась экскурсовод Музея маячной службы Ирина Босенко. Она вспомнила про другой случай нападения и похвалила Масько за выполнение своего долга. По мнению Босенко, случившееся — последствия повышенного внимания к маяку. Ведь он является культурным памятником — и многие люди идут по льду к постройке. По данным источника сайта «Невские новости», на территорию маяка проникли три человека, которые шли по льду с целью ограбления.

Толбухин маяк. Источник фото: Wikimedia

Уже 20 февраля после дополнительных расследований полицейские заподозрили в нападении на смотрителя его жену. По предварительным выводам, пара выпивала на территории маяка. Кроме супругов, никого рядом не было. Поэтому правоохранители полагают, что в какой-то момент у пары возник конфликт и супруга ударила смотрителя ножом. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Сам Масько отрицает, что на него напала жена. Он назвал эту теорию бредом и был в шоке, когда узнал, что его супругу подозревают.

Юлия — так зовут жену Масько — работает на маяке техником. По данным «Московского комсомольца», ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На самом маяке, по данным «Фонтанки», нашли две бутылки водки, четыре стопки, ножи и два ружья. Юлию опросили практически сразу. Она утверждала, что в момент нападения на спала и ничего не видела, передает Пятый канал.

Супруги работают на маяке два года. Известно, что на острове, закрытом для свободного посещения, живут двое: смотритель и техник.

Сайт dp.ru заметил, что случившееся на Толбухинском маяке напоминает триллер Роберта Эггерса «Маяк». Фильм повествует о молодом человеке, который становится помощником смотрителя. И начальник обращается с парнем как с рабом: запрещает подниматься на сам маяк и управлять светом. Кино основано на реальных историях сошедших с ума или пропавших без вести смотрителей маяков.

300-летний маяк

День основания маяка отмечается 28 августа. В 2020 году Толбухину маяку исполнился 301 год. Масько тогда уже был смотрителем, передает «Фонтанка».

Смотрителю положено дважды в день подниматься на 25-метровую высоту по 95 ступенькам, чтобы проверять лампы. Продукты супругам завозили раз в несколько месяцев. Масько, кажется, нравилось на маяке. В 2019 году журналист kp.ru пообщался со смотрителем и узнал, что ему не хочется покидать территорию. Единственно, что было бы неплохо сделать, — это подстричься.

Картина «Маяк Толбухин» Вячеслава Овчинникова. Источник фото: Wikimedia

Толбухин маяк построили в 1719 году на искусственном каменистом островке. Он считается одним из старейших российских маяков, построенных по приказу Петра I. Объект внесен в список объектов культурного наследия регионального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Почему он называется Толбухин? Именно на этом месте в 1705 году Федот Толбухин отбил эскадру Анкенштерна и защитил тем самым подступы к молодому Санкт-Петербургу.