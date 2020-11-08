В 1945 пятеро детей семейства Соддеров погибли в пожаре в маленьком американском городке Фейетвилл, Западная Вирджиния. Дело расследовали не слишком пристально, пропавших детей записали погибшими, но безутешные родители продолжали поиски самостоятельно. Сначала они поняли, что исчезнувших малышей вообще не было в доме в ту ночь, а спустя 23 года они получили фотографию — на ней был один из пропавших сыновей. Загадка пожара в доме Соддеров до сих пор остается неразгаданной.

Пожар в доме Соддеров

В канун католического рождества 1945 супруги Дженни и Джордж Соддеры и их дети ложились спать. В середине ночи Дженни услышала странный стук, как будто что-то бросили на крышу. Она проверила дом и легла спать, а спустя полчаса снова проснулась — от запаха дыма. Пожар начался в кабинете Джорджа.

Родители сразу бросились спасать детей. Четверых удалось вытащить — старшие дети, два сына 23 и 16 лет и дочь 17 лет помогли вынести младенца, но еще пятеро детей оказались в ловушке из огня.

Из-за того, что пожар случился в Рождественскую ночь, спасатели не торопились — машины приехали только к восьми утра. Тогда диспетчер оповещал о ЧП первого ответившего пожарного, а он должен был сам собрать всю команду.

Все из-за того же Рождества расследование проходило спустя рукава: на пепелище дома, от которого остался только подвал, не нашли скелетов, как это должно было случиться, если бы пятеро детей погибли в огне. Полицейские обнаружили только фрагменты костей и внутренних органов.

Уже неделю спустя глава семейства засыпал пепелище землей, супруги сделали на месте своего старого дома могилу их детей. Пропавшим Соддерам-младшим — двум сыновьям и трем дочерям — было пять, восемь, девять, 12 и 14 лет.

Дети, пропавшие в огне

Два года спустя Джордж Соддер увидел в газете фотографию школьников в Нью-Йорке и увидел на нем свою пропавшую дочь Бетти. Увидеться с ребенком ему не разрешили, несмотря на то, что он проехал ради этого полстраны. С тех пор супруги Соддеры решили, что их дети наверняка живы — и продолжили искать их наняв частного детектива.

Именно благодаря этому пресса подхватила историю. После ее публикации в газетах, со всех Соединенных Штатов стали поступать известия о том, что люди видели пропавших детей Соддеров. Но ни одна из-зацепок не привела супругов к их детям.

С 1952 года на месте дома Соддеров стоял билборд с фотографиями их пяти пропавших детей, рассказ о случившемся и обещание пяти тысяч долларов тем, кто поможет найти их. Вокруг этой истории множились слухи — одни подозревали итальянскую мафию, другие говорили о том, что детей отдали в детские дома.

Череда совпадений

За несколько месяцев до пожара у дома Соддеров объявился человек, который спрашивал о работе. После отказа он указал на предохранители на стене дома и сказал, что они когда-нибудь вызовут пожар. Соддеры не обратили на это внимания, потому что местная энергетическая компания только что проверила проводку.

Примерно в то же время другой мужчина попытался продать семье услуги страхования жизни, но Джордж отказался.

«Ваш проклятый дом сгорит, а ваши дети погибнут», — сказал страховщик.

Позднее выяснилось, что этот человек был тесно связан с коронером, который признал, что пожар случился из-за неисправной проводки, а дети погибли в результате несчастного случая.

Позже Соддерам сообщили, что в ту ночь в их доме вовсе не было электричества, а телефонные провода были перерезаны. Еще пока пламя бушевало в доме, глава семейства хотел подогнать к окнам свой фургон, чтобы влезть в окно детской, но он не завелся. Очевидцы говорили, что накануне видели человека со снастями для разборки двигателей.

А незадолго до Рождества старшие дети Соддеров заметили мужчину, пристально наблюдающего за младшими детьми, возвращавшимися из школы.

20 лет спустя

В 1968 году, спустя 23 года после пожара, Дженни пришло письмо без обратного адреса. Внутри была фотография мужчины средних лет, а на оборотной стороне была загадочная записка: «Louis Sodder. I love brother Frankie. Ilil Boys. A90132 or 35» — «Луи Соддер. Я люблю брата Фрэнки. Ilil Boys. A90132 или 35».

Источник фото: Twitter

Соддерды не могли не найти сходства человека на фото со своим якобы погибшим сыном, которому на момент пожара было 9 лет. Они снова наняли частного детектива, добавили на рекламный щит фотографию якобы выжившего Луи.

«Время у нас на исходе, но мы хотим знать. Если они действительно погибли в огне, мы хотим убедиться в этом. В противном случае мы хотим знать, что с ними случилось», — говорил Джордж в интервью за год до своей смерти.

До 1969 года Джордж искал своих детей по всей Америке, остановила его только смерть. Его жена Дженни скончалась 20 лет спустя, в 1989-м, только после этого рекламный щит с фотографиями детей убрали с участка.

Тайна гибели или пропажи пятерых детей семейства Соддеров так и не раскрыта. Младшая выжившая дочь уже глубокая старушка, она не верит, что кто-то из ее братьев и сестер выжил в том пожаре, но все равно продолжает говорить об этом и искать.