Тайна 34 лет. Знаменитое вторжение в прямой эфир стало страшилкой, ведь его так и не раскрыли

В ноябре 1987 года в США произошло самое известное, а также самое загадочное вторжение в эфир. Неизвестный прервал вещание двух телеканалов в штате Иллинойс жутким видео. С тех пор прошло уже почти 34 года, но правоохранители так и не смогли найти нарушителя. «360» рассказал главное об инциденте Макса Хедрума и мифах, которыми он оброс с годами.

Взлом за взломом

Зрители канала WGN-TV 22 ноября 1987 года смотрели спортивный блок новостей. Комментатор из Чикаго Дэн Роун рассказывал про лучшие моменты футбольного матча между «Детройт Лайонс» и «Чикаго Бирс». Однако обычный выпуск внезапно прервался в 21:14.

На экране появились помехи, после которых зрители увидели человека в резиновой маске Макса Хедрума. Это известный персонаж одноименного фильма, который по сюжету картины был искусственным интеллектом. Человек в маске стоял на фоне серого экрана, который тоже говорил о шоу про Хедрума. Неизвестный что-то говорил и двигался, однако расслышать его из-за помех было очень сложно.

Убрать злоумышленника с экранов удалось примерно через 30 секунд — сотрудники WGN-TV смогли активировать другой передатчик, чтобы вернуться в эфир.

«Хорошо, вам, наверное, интересно, что сейчас произошло. Ха-ха… мне тоже», — сказал Роун, когда вновь появился на экранах.

Однако на этом вторжение в эфир не закончилось. В 23:15 зрители снова увидели человека в маске Макса Хедрума — в этот раз он ворвался в эфир чикагского канала WTTW. В это время там показывали один из эпизодов фантастического сериала «Доктор Кто».

В этот раз зрители смогли расслышать, что говорит неизвестный. Он много смеялся, а также читал слоганы Coca-Cola с банкой Pepsi в руках — так он обыграл рекламу Coca-Cola, в которой снимался оригинальный Макс Хедрум.

Кроме того, неизвестный в маске издевался над экспертом канала, а в конце снял штаны — тогда в кадре появился еще один человек и начал бить «Хедрума» мухобойкой. Второе вторжение оказалось более продолжительным — убрать нарушителя из эфира так и не удалось, пока он не ушел сам через полторы минуты. Как только он отключился, вещание вернулось в нормальный режим и зрители смогли досмотреть эпизод «Доктора Кто».

Расследование с перерывом в четверть века

Федеральная комиссия по связи США начала искать нарушителя на следующий день после случившегося. Для этого привлекли ФБР. Человеку, который дважды вторгся в эфир, грозило заключение на срок до одного года и штраф до 100 тысяч долларов.

Следователи считали, что перехватить сигнал телеканалов удалось с помощью специального оборудования, которое неизвестный (или группа неизвестных) установили на крышах зданий. Чтобы сделать это возможным, нужна была действительно мощная аппаратура, которая смогла бы захватить сигнал по пути от одной станции связи к другой, заменив его собственным сигналом.

Вторая версия следствия заключалась в том, что видео с «Максом Хедрумом» сняли заранее, а в эфир оно попало благодаря вмешательству инженеров. Центральный офис Федеральной комиссии по связи стремился выяснить правду, однако в Чикаго специалисты относились к случившемуся как к шутке, а не как к преступлению. Несмотря на то, что агентство обнаружило ряд зацепок, дело вскоре заглохло.

Внимание к инциденту Макса Хедрума внезапно вернулось через 25 лет — в 2012 году расследованием заинтересовались пользователи Reddit. Его начал программист из Чикаго Боуи Поуг. Он рассказал, что в те годы ходил на анонимные встречи местных хакеров. На одном из таких мероприятий Поуг познакомился с Джеем — необщительным мужчиной, у которого был брат Кей. Поуг отметил, что это были клички, настоящих имен мужчины не называли. Он также подчеркнул, что оба увлекались взломами, а в день инцидента Джей якобы подошел к нему и попросил посмотреть канал WTTW ближе к полуночи.

Спустя 25 лет после вторжения в эфир Поуг попытался найти братьев и узнать, были ли они ответственны за случившееся. Однако ни Джей, ни Кей на сообщения не ответили. Пользователи Reddit заявили, что у Поуга нет доказательств его версии, и спустя три года он признал, что ошибся. Он не оставил расследование, но так и не назвал нового подозреваемого.

Из реальности в страшилку

С годами инцидент Макса Хедрума начал обрастать мифами. Некоторые факты о случившемся переросли в страшилки — так в Сети появился Вайомингский инцидент. Он возник в 2007 году, когда YouTube только набирал популярность. Форум Snopes зимой того года сообщил о вторжении хакеров в телеэфир одного из каналов в городе Вайоминг в Небраске. Якобы в эфире во время выпуска новостей возникли помехи, которые сменились демонстрацией фраз и «эмоций» людей.

По словам авторов сообщения о случившемся, после просмотра этого видео люди начинали жаловаться на плохое самочувствие. У них начинались беспричинный страх, рвота, галлюцинации, бессонница и головные боли. По данным пользователей форума, полиция провела расследования и выяснила, что авторы внесли в видео специальные низкие частоты, которые якобы сводили людей с ума.

Спустя неделю на YouTube опубликовали якобы тот самый ролик, который позже расширили до полноценного выпуска новостей. Годы шли, и Вайомингский инцидент обрастал новыми подробностями — фактами того, что на самом деле произошло во время взлома эфира Максом Хедрумом. Например, пользователи Сети стали утверждать, что события в Вайоминге произошли в 1987 году. И не во время выпуска новостей, а посреди показа эпизода «Доктора Кто».