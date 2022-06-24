Таинственную половую инфекцию нашли в Британии. Женщины могут заразить десятки партнеров, но не знать об этом

Врачи Великобритании выявили, что у жительниц страны чаще гонореи — известной инфекции, передающейся половым путем (ИППП) — встречается трудноопределимый трихомониаз. Его настораживающая особенность заключается в том, что зараженная женщина может вообще не наблюдать у себя каких-либо симптомов. Трихомонады — это коварная инфекция, которую изучали еще в 1940-1950-х годах, рассказала в беседе с «360» доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова.

Незнающий носитель

Трихомониаз, как установили британские исследователи, встречается чаще, чем гонорея. И это, как написало The Sun, не только относительно неслыханно, но и не всегда включено в стандартные анализы ИППП в клиниках.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендовала и женщинам, и мужчинам обращаться к врачу общей практики или в клинику сексуального здоровья при наличии у себя симптомов болезни. Но проблема заключается в том, что около половины из имеющих трихомониаз не знают о его наличии, потому что у них нет никаких симптомов.

А те, у кого симптомы все же проявляются, не всегда обращают на них внимание, потому что они слишком расплывчаты.

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Как показали новые исследования, многие британки являются носителями трихомониаза, не подозревая об этом. В некоторых районах страны заболевание есть у одной женщины из 16. И это несоразмерно затрагивает женщин из расовых меньшинств и тех, кто живет в неблагополучных общинах.

«Трихомониаз — это относительно неизвестное ИППП среди населения в целом, но оно может вызывать сильную боль и дискомфорт», — сказал врач-консультант по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ Джон Уайт.

Он отметил, что женщины могут годами оставаться инфицированными, а их тревожные симптомы часто неправильно диагностируются или игнорируются. По словам Уайта, если не заниматься лечением, то трихомониаз «может увеличить вероятность заражения ВИЧ в группах риска, а также вызвать осложнения во время беременности».

Врач назвал «жизненно важной»необходимость проводить Великобритании больше тестов на это заболевание.

Известен и коварен

Трихомонады и трихомониаз были известны еще в 1950-1940-х годах, объяснила в беседе с «360» доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова. Она отметила, что у этого заболевания очень много побочных осложнений.

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Множество исследований по этой теме проводили в Испании, Италии и Америке. Например, на то, что трихомониаз вызывает онкологические заболевания, и что трихомонады имеют свойство капсулироваться. Но эти исследования проводились очень давно, отметила Филатова.

Трихомонады — это коварная инфекция, они могут и в легких поселиться, и ее нужно диагностировать вовремя Ирина Филатова

Заболевание действительно может не иметь никаких симптомов, если нет гонореи, и если ничего нет, отметила собеседница «360».

В числе возможных симптомов периодические выделения, эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки), более обильные выделение во время месячных. Кроме того, может быть сальпингит (воспаление маточных труб), сальпингоофорит (воспаление маточных труб и яичников). Может дойти до того, что это прийдется оперировать, отметила Филатова.

Хотя бы раз в год женщина должна обследоваться. Минимум раз в год Ирина Филатова

При этом, если женщина ведет «непорядочный образ жизни», то посещать врача желательно раз в полгода, если она переживает за трихомонады. Филатова еще раз напомнила, что трихомониаз можно выявить не сразу.