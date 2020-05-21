Странности дела Кристины Герасимовой. Перед пропажей девушка удалилась из соцсетей, а мать уверена, что дочери угрожали

В октябре 2019-го в Нижнем Тагиле пропала девушка, спустя семь месяцев ее тело нашли в лесополосе у дороги в соседний город. Следствие расследует случай как убийство, но никаких следов насильственной смерти не обнаружило. Мать же уверена — дочь кто-то запугивал. «360» рассказывает, что известно об этом деле.

17 октября 2019-го 23-летняя Кристина Герасимова вышла из дома с небольшой сумкой и так и не вернулась. Ее мать Наталья, проводник в поездах дальнего следования, вернулась 18-го. Из квартиры пропали некоторые вещи Кристины, а телефон был отключен. Женщина сразу обратилась в полицию, там рассказали, что в последний раз девушка попала на записи камер видеонаблюдения недалеко от дома.

Вскоре к поискам подключились местные спасательные отряды — «Лиза Алерт» и «Скорпион», однако никаких следов Кристины больше не было. Знакомые девушки рассказывали, что она якобы собиралась к родственникам в соседний город Артемовский — отсюда и сумка с вещами. Но позже выяснилось, что билеты она так и не купила, да и мать уверена, что Кристина бы ее предупредила, ведь девушка была «спокойным, домашним ребенком».

Институт все изменил

Но в семье все было не так гладко, поэтому Наталья уверена, что смерть дочери не трагическая случайность. «Странности начались года два назад, когда она поступила в институт. Тогда потихоньку она стала уходить в себя, пропадал интерес к жизни. Такое впечатление, что ее кто-то вел. Готовил к чему-то», — рассказала она изданию Е1.

Незадолго до пропажи Наталья узнала, что дочь отчислили из института. Это было шоком, ведь девушка всегда любила учиться, да и преподавание было ее мечтой. По словам матери, у ректора Кристина спросила, не звонил ли ему кто-то по поводу ее отчисления. Кристина говорила, что ей обещали помочь уладить проблемы в вузе.

Потом девушка говорила, что у нее большие проблемы. Она связалась с серьезными людьми, у которых большие связи не только в Нижнем Тагиле, но и в Екатеринбурге, Москве. Эти люди все время писали Кристине, она их боялась, говорила матери, что они все знают про их семью — от графика работы Натальи до детской истории болезни Кристины. Но что им было нужно, девушка не говорила.

Но и на этом странности не заканчивались — незадолго до пропажи Кристина начала удалять свои фотографии, все, кроме детских.

Даже у родственников потихоньку стерла фото, у бабушки например. Единственная взрослая фотография осталась у моей сестры, тети Кристины. У тети на телефоне удалить не смогла Наталья Герасимова мать Кристины.

Следствие в тупике

Больше того, мать уверена — кто-то управлял Кристиной, говорил ей, что делать. Когда тело девушки, спустя семь месяцев после пропажи, нашли в лесополосе рядом с трассой Реж — Артемовский, пришлось завести уголовное дело. Но, кажется, в то, что это было убийство, верит только мать — следователи не нашли следов насильственной смерти, результаты экспертизы должны были это подтвердить, но их все еще нет.

Телефон Кристины был выключен, но позже следствие смогло его включить — там еще оставалась зарядка. Мать недоумевает, как это возможно — спустя столько времени. Сумка тоже была на месте, опознали девушку по куртке и паспорту — тело долго лежало в лесополосе. И сохранность вещей при таком раскладе показалась Наталье подозрительной.

Еще нашли паспорт. Причем паспорт как новенький, как будто только что с полочки сняли Наталья Герасимова мать Кристины.

Никаких зацепок у следствия сегодня нет — Кристина удалила не только свои фотографии. Компьютер, телефон, аккаунты в социальных сетях — все было вычищено, стерто. Полиция не смогла восстановить удаленную информацию. А для того чтобы окончательно все стереть, особенно из социальных сетей, нужны серьезные усилия.

Сейчас расследование продолжается, но мать Кристины уверена — девушке писали, запугивали, а сейчас дело просто спускают на тормозах.