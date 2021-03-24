Таджикистан охватил полиомиелит. Но у России есть против болезни особое оружие

В Таджикистане зафиксировали вспышку полиомиелита. ВОЗ квалифицировала ситуацию как чрезвычайную второго уровня сложности. В стране обнаружили уже четыре случая паралича у детей. Эксперты рассказали «360» об опасности заболевания и способах борьбы с ним.

В Таджикистане дети оказались заражены полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2). Первый случай в стране обнаружили в ноябре. Эксперты ВОЗ связали его со штаммом вируса, циркулирующими сейчас в Пакистане. Последующие случаи заражения зафиксировали в феврале и марте.

«Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпиднадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2», — сообщили в пресс-службе ВОЗ.

После этого ВОЗ квалифицировала ситуацию как чрезвычайную и отметила, что ЧС распространяется и на соседние страны.

Что такое полиомиелит?

«Это чрезвычайное опасное инфекционное высококонтагиозное заболевание из группы энтеровирусов, которое поражает нервную систему. В следствии чего возникают стойкие параличи, которые инвалидизируют человека на всю жизнь», — рассказал кандидат медицинских наук и врач-педиатр Евгений Тимаков.

Иными словами — это заболевание, приводящее к воспалению оболочек тканей спинного мозга, из-за чего развивается паралич мышц. По словам врачам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, в тяжелых случаях оно может привести к летальному исходу.

Самый знаменитый пример полиомиелита показал на себе президент США Рузвельт. Он переболел им во взрослом возрасте. Из-за болезни у главы Америки отказали ноги, и ему пришлось передвигаться в инвалидной коляске.

Болезнь передается фекально-оральным путем. Характеризуется она температурой, болями в животе, а затем уже параличами.

«Первое, что должно настораживать — это любое ограничение или изменение движений ребенка. Это когда ручки или ножки ребенка движутся не так, как обычно. Смотрим на то, хромает он или нет. На проявление сонливости и вялости у него», — заявил Тимаков.

При появлении подобных признаков ребенка нужно обязательно отвести к врачу.

Лица предрасположенные к заболеванию — это в основном дети до пяти лет.

Единственное спасение от недуга — это вакцинация. В России детей прививают против полиомиелита в три и 4,5 месяца инактивированной вакциной, в шесть месяцев — живой оральной полиомиелитной вакциной. Ревакцинация живой вакциной проводится в 18, 20 месяцев и 14 лет.

Ждать ли вспышку в России?

Эпидемия полиомиелита в России прошла в 50-е годы. После того, как в стране появилась вакцина, и всех начали прививать, эпидемия у нас закончилась. Полиомиелит фактически исчез в стране. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Александра Гамбарян.

По словам Болибока, последняя вспышка болезни в России была связана с первой чеченской войной. Тогда на территориях, захваченных боевиками, не проводилась вакцинация детей, из-за чего возник очаг полиомиелита. Вскоре он был ликвидирован.

Евгений Тимаков отметил, что в Таджикистане вирус имеет вакцинное происхождение. В России вакцины такого типа не используются. У нас первые прививки делаются обязательно неживым полиомиелитом, как раз чтобы избежать подобных, побочек.

В Таджикистане, где население не более 10 миллионов человек, за последние полгода заболели полиомиелитом четыре ребенка. В России, по словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, статистика заболевания — менее одного случая на несколько миллионов человек. Это еще раз доказывает, что у нас болезнь находится под контролем.

Гамбарян подчеркнула — в России шанс заболеть полиомиелитом мизерный, и переживать об этом не стоит.

Эксперты также отметили, что бушующая пандемия коронавируса никакого влияния на заболевание не имеет. Правда, из-за коронавируса была нарушена схема вакцинации и профилактики, а это может привести к возникновению вспышек других заболеваний.

«У нас почти год не делались плановые прививки. Коклюш может в следующем году к осени подняться, потому что иммунная прослойка падает у детей. Не у всех закончена вакцинация», — рассказал Тимаков.

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