В Европе готовятся и ядерной войне: спешно строят бомбоубежища, раскупают таблетки с йодом. Холодная война возвращается, и пока люди паникуют, военные корпорации зарабатывают на их страхе. В Финляндии по телевизору начали показывать бомбоубежища на случай ядерной войны, но «360» объясняет, почему этого не случится.

Подготовка к ядерной войне

В Финляндии выпустили ролик о новых современных бомбоубежищах в Хельсинки. Бункер вмещает просторную стоянку для автомобилей, детскую площадку и кафетерий, футбольное поле и спортзал. Укрытия, по заверениям их создателей, смогут вместить всех жителей финской столицы.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили за подачу заявки на вступление в НАТО. Политики заявили, что необходимые для этого шаги предпримут в течение нескольких дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет угрозой для России. Ситуация потребует специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы обеспечить безопасность.

Ядерная истерия и строительство бомбоубежищ для Европы не новость. В Польше большинство укрытий были построены в годы холодной войны. Они располагались в подвалах жилых, промышленных и административных зданий, сообщил The Wall Street Journal.

После вступления Польши в НАТО, бункеры переоборудовали в бары и рестораны, обустроили в них арт-пространства и склады. Однако сейчас поляки начали спешно восстанавливать бомбоубежища и переоборудовать под них подвалы. Цена частного бомбоубежища достигает 500 тысяч злотых — более семи миллионов рублей.

Также жителей Центральной Европы, по данным Financial Times, интересуют и средства от последствий атомного взрыва. В Норвегии в продаже появились йодные таблетки для борьбы с последствиями воздействия радиации. За несколько недель аптеки продали почти два миллиона упаковок.

Прибыльный страх

Военный историк Юрий Кнутов в разговоре с «360» отметил большое сходство нынешней ядерной истерии с пропагандой эпохи холодной войны. Всему миру, уверен Кнутов, снова хотят внушить, что Россия представляет ядерную угрозу и владеет химическим оружием массового поражения, которое готова применить.

«Все эти выдумки пытаются представить как правдивые факты. Сегодня делается все, чтобы скрыть правду и представить Россию монстром, который способен якобы только на одно: на уничтожение европейской цивилизации», — сказал историк.

При этом он отметил, что именно последняя поставила задачу уничтожить «русский мир» и Россию. В это сейчас вкладывают достаточно серьезные ресурсы. Такая политика Запада выливается в панику, строительство бункеров.

Кнутов подчеркнул: западные маркетологи прекрасно понимают, как силен страх за свою жизнь и инстинкт самосохранения, а потому раскручивают истерию, чтобы военно-промышленный комплекс и фармацевтика могли обогатиться.

Наживается Пентагон плюс военно-промышленный комплекс. Потом делятся пожертвованиями с той же демократической партией США, которая пойдет на выборы в ноябре в Конгресс. Цепочка, в которой каждый зарабатывает деньги на человеческом страхе, просматривается очень хорошо Юрий Кнутов

Холодная война навязана Западом

Политолог Никита Донцов рассказал «360», что сейчас Запад все сильнее подталкивает мировое сообщество к формированию двуполярной политической системы. Подобное уже существовало во время холодной войны — противостояние США и СССР.

«Сейчас получается немножко другая конфигурация, но в целом все очень похоже. С одной стороны коллективный Запад во главе с США; с другой — те, кто не согласен с этой политической диктатурой — Россия, Индия, Китай, Иран и другие страны», — уточнил он.

По словам политолога, два мировых блока ближайшие десятилетия продолжат противостояние. Причем, по мнению Донцова, это угнетающе действует на жителей западных стран, особенно небольших — например, прибалтийских государств. Они понимают, что не смогут ни самостоятельно защититься, ни поддерживать нейтралитет.

«И они строят какие-то огромные бомбоубежища, тратят на это деньги, вместо того, чтобы использовать их для решения каких-то своих внутриполитических проблем. Это все похоже на возврат гонки вооружений. Но важно отметить, что именно Запад ее навязывает, потому что именно США наращивают объемы производства тех же самых Javelin», — отметил Донцов.

Убрать военную риторику

Историк, политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич подчеркнул, что тотальной ядерной войны ожидать не стоит. На Россию и США приходится более 90% мирового арсенала ядерного оружия, но сохраняется ситуация взаимного гарантированного уничтожения.

«Тотальной ядерной войны быть не может. Но есть другая опасность, и она как никогда реальна — применение ядерного оружия малой мощности непосредственно на поле боя», — предупредил Станкевич.

Аналитик указал на необходимость убрать военную риторику и немедленно переходить к конструктивным переговорам.

Это самая важная сейчас задача. И европейские страны <…> должны направить свои усилия именно на это, а не на продолжение опаснейшей гонки вооружений на территории Украины Сергей Станкевич

Связанную с применением ядерного оружия панику, отметил Станкевич, как правило, распространяют блогеры и безответственные комментаторы.

«Когда государственные политики говорят о применении ядерного оружия как о нежелательной угрозе — это правильно. Полагаю, на государственном уровне и в России, и в европейских столицах <…> готовность избежать третьей мировой войны и применения ядерного оружия сохраняется. Используя эту ситуацию, надо форсировать переход к переговорам об урегулировании конфликта на Украине», — заключил политолог.