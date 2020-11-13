Сжигают дома и увозят все вещи. Жители Карабаха оставляют Азербайджану пустые районы

В районах Нагорного Карабаха, которые по соглашению должны перейти Азербайджану, жители сжигают собственные дома. Они уходят с этих земель и не хотят, чтобы хоть что-то досталось азербайджанцам.

На дороге от Кельбаджарского района до армянского Вардениса в четверг вечером выстроилась огромная очередь из сотен машин, пишет Би-би-си. Там корреспонденты видели грузовики, полностью заполненные домашним скарбом. Были и легковушки с закрепленными прямо на них шкафами и холодильниками. Местные жители даже перегоняют коров и овец в сторону Армении.

При этом в издании отметили, что люди собирают все, что можно унести. В одном месте разбирали ресторан, причем забирали не только оборудование, но даже окна и двери. В нескольких местах корреспонденты заметили горящие дома. Их владельцы сказали, что лучше сожгут строения, чем оставят их азербайджанцам.

Эту информацию подтверждает и агентство Sputnik Армения, которое также рассказывает о том, как люди уходят из Карабаха, сжигая дома и прихватив с собой все вещи и животных.

«Съемочная группа „Sputnik Армении“ засняла, как по северной дороге Карабаха жители Карвачара покидают родные земли, дома. Северная дорога в Карабах полна машин», — отмечает издание.

Ролики из Карабаха публикуют и в социальных сетях. На них также видны охваченные пламенем здания.

В соответствии с трехсторонним соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Соглашение и реакция на него

Армения, Азербайджан и Россия договорились о перемирии в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября. В регион уже вводят российских миротворцев. Подписанное странами соглашение предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. Армения передает часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний обеспечит коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.

После достижения соглашения в Армении начались протесты. Люди требуют отставки возглавляемого Пашиняном правительства и разрыва договоренностей.

«Этого (соглашения — прим. „360“) никто не мог ожидать!» — заявил армянин по имени Камо в интервью DW. Он добавил, что ни один здравомыслящий представитель его национальности своей подписи не поставил бы.

«Получается, что все стороны получили, что хотели. Все, кроме Армении, которая только потеряла», — отметил кинооператор Левон Григорян.

«Фактически глава правительства поставил большой и жирный крест на всем национально-освободительном движении нашего народа. Тем самым отбросил назад все достигнутое после победы в первой карабахской войне», — подчеркнул участник акции протеста в Ереване Аргишти.

Сам глава государства заявил, что если бы соглашение не было подписано, война бы все равно была проиграна, но потерь было бы больше. При этом президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отметил, что и сам обращался к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой прекратить войну с Азербайджаном. По его словам, продолжение боев спровоцировало бы еще большие людские и территориальные потери и привело к падению Степанакерта.