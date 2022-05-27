Сжечь за нелюбовь. Молодую россиянку задержали за попытку убить всю свою семью

Девушка со своим парнем подожгла родительский дом в Братске Иркутской области и сама на допросе в этом призналась, сообщил Следком. В тот момент там находились ее мама с папой и братья. Их удалось спасти. Подозреваемых задержали. По информации прессы, 18-летнняя подозреваемая таким образом хотела отомстить родителям за нехватку внимания в детстве.

Поджог и чистосердечное признание

По данным следствия, 22 мая девушка вместе со своим 32-летним парнем принесла к входной двери дома сухую траву и автомобильные покрышки. Они подожгли постройку.

«Затем подперли дверь и открыли рядом стоявший баллон с газом, после чего совершили поджог. В этот момент в доме находились родственники подозреваемой: 54-летний отец, 52-летняя мать и два брата 15 и 19 лет», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Семейство спасли соседи, которые приехали на место пожара и потушили его. Подозреваемых практически сразу задержали. Против них открыли уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору».

«Причастность указанных лиц к преступлению подтверждается их показаниями. На допросе следователям СК они рассказали о произошедшем, признали свою вину в полном объеме», — добавили в СК.

Молодых людей взяли под стражу. Расследование продолжается.

Источник фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

Мотив преступления

Источник сайта kp.ru заявил, что девушка хотела убить родителей из-за конфликтов. По его словам, она давно была на них обижена из-за того, что они якобы не уделяли в детстве ей достаточно внимания.

Она призналась, что решила убить родителей из-за постоянных конфликтов. Кроме этого, у нее была длительная обида на родителей. Якобы в детстве они обделяли ее вниманием и недолюбливали источник kp.ru.

По словам источника, сообщники признались, что когда дом загорелся, они стояли рядом и держали палки — чтобы семья не смогла выбраться через окна.

Известно, что молодого человека девушки не раз привлекали к уголовной ответственности. Его судили за умышленные насильственные преступления против личности.