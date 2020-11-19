Сыр стал визитной карточкой Подмосковья. Конкурс «Вкусы России» объединил фермеров региона

Сыровары Московской области стали участниками Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Они выступят единой командой, представив бренд «Сыры Подмосковья».

Источник фото: телеканал «360»

С 19 ноября по 2 декабря пользователи и любители продукции подмосковных фермеров смогут проголосовать за них на сайте, поддержав бренд «Сыры Подмосковья». Авторизация не нужна — достаточно выбрать среди регионов Московскую область, найти нужного участника и поставить ему лайк (либо нажать «Проголосовать»).

Подмосковье продолжает удерживать статус одного из главных производителей сыров в России. С начала года в регионе произвели более 29,5 тысячи тонн этого продукта. При этом речь идет не только о промышленном производстве, но и о работе частных сыроварен, которые готовят уникальные продукты по собственным рецептам.

Сыр на любой вкус

Подмосковные фермеры на своем примере доказали, что ехать за качественным сыром за границу не нужно. Его можно производить и внутри страны. А в некоторых случаях делать даже лучше. Качество подмосковных сыров неоднократно оценивало жюри международных конкурсов, вручая фермерам заслуженные награды.

Владельцы семейной сыроварни «Сыр & Beer» Эльвира и Денис Ковтун получили золотую медаль на международном конкурсе World Cheese Awards в 2019 году за сыр «Пещерный».

Сваренную по авторской методике из цельного коровьего молока головку отправляют в специальный погреб, где сохранены природные условия. В темноте сыр зреет до 10 месяцев, приобретая по-настоящему качественный и необычный вкус.

Владельцы этой сыроварни часто используют в производстве черные трюфели. Уникальный аромат ценного гриба оттеняет вкус сыра качотта. Здесь же можно попробовать сыры с орехами, вялеными томатами, пажитником, мятой. Есть собственное производство бри с белой плесенью и легкой моцареллы. Все сделано из натуральных продуктов, без какой-либо химии.

Источник фото: телеканал «360»

За бурратой и рикоттой лучше всего отправиться в сыроварню Dolce Latte. Все сыры здесь производятся по традиционным итальянским технологиям и рецептам. По вкусу местная продукция ничем не отличается от европейской. В основе цельное молоко и ферменты, закупленные в Италии.

Владелец сыроварни Кирилл Шаршуков ранее занимался импортом сыров из Италии. Но после введения продуктового эмбарго решил заняться собственным производством, куда пригласил европейских специалистов. Молоко для приготовления сыра дают коровы джерсейской породы. По вкусу оно не отличается от буйволиного, но в несколько раз превосходит его по полезным качествам.

Сыроварня «Альдини» специализируется на производстве горгондзолы. Нежный сыр с благородной голубой плесенью готовят из натурального молока и отправляют вызревать на срок до трех месяцев. В итоге получается кремообразный продукт со сладким вкусом и ореховыми нотками. Для любителей ароматного сыра есть версия горгондзолы Piccante. Этот продукт зреет до полугода. Работа над производством сыра с голубой плесенью одна из самых сложных в сыроварении. Но подмосковные производители справились и выпускают на рынок этот уникальный продукт.

На сегодняшний день в Московской области работают около 100 частных сыроварен, каждая из которых производит сыры по собственным рецептам. При этом создатели учитывают и мировой опыт. Все сыры Подмосковья разные, но при этом исключительно качественные и вкусные.

Обмен опытом

Источник фото: телеканал «360»

Пять лет подряд Московская область становится центром притяжения для сыроваров со всей России. В конце лета в Истре проходит гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир». С конкурсами по выбору лучшего производителя сыра, ярмаркой, где гости могут приобрести вкусные продукты.

В этом году фестиваль по-настоящему помог фермерам заработать после первой волны пандемии. Продукция части производителей ориентирована исключительно на рестораны, но весной часть из них закрылась.

Однако фестиваль, несмотря на новые санитарные правила, удался. На конкурс «Лучший сыр России» собралось рекордное количество участников: 170 производителей. Жюри пришлось попробовать более 700 образцов в 12 номинациях.

На все четыре дня Московская область стала настоящей столицей сыра. На организованную ярмарку приехали 400 фермеров из более чем 10 регионов России. Они привезли с собой не только сыры, но и мед, мясо, колбасы, хлеб, вина, кондитерские изделия.

Но главным продуктом все равно оставался сыр, который гости фестиваля с удовольствием дегустировали.

Сырный кластер

Источник фото: телеканал «360»

Частные сыроварни в Московской области начали развиваться при непосредственной поддержке властей региона. За последние три года предприниматели получили гранты на сумму более 260 миллионов рублей. На полученные средства они приобрели технику и обустроили свое производство.

Приходят в Московскую область и инвесторы, которые вкладывают деньги в уже открытый в Дмитровском городском округе кластер «Сырная долина». К декабрю там запланировано завершение строительства завода по производству мягких сыров.

Суточный объем переработки составит до 300 тонн молока. Всего в «Сырной долине» появится пять крупных заводов по производству сыра. Основная цель — нарастить производство массового продукта и вывести Московскую область на первое место по производству сыра в России.

Власти Подмосковья активно поддерживают агропромышленные и сельскохозяйственные проекты на территории Московской области. Местным сыроварам помогают уже несколько лет: регион передает землю для реализации бизнеса и выделяет гранты на приобретение оборудования, ремонт и реконструкцию сыроварен.