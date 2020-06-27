Красота и многомиллионное состояние. Чем сыновья Лукашенко привлекли внимание россиян?

Александр Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы с тремя сыновьями. После этого младший сын президента Белоруссии успел свести с ума россиянок своей красотой, а состоянием старшего заинтересовались власти родной страны. Откуда к семье Лукашенко последнее время такой интерес и кого глава Белоруссии готовит в преемники?

Виктор Лукашенко, 44 года

Власти Белоруссии заинтересовали сообщения о многомиллионном состоянии старшего сына Лукашенко — Виктора. Он помощник президента Беларуси по национальной безопасности, а также член Совета Безопасности. Минск запросил у Швейцарии данные о счете на якобы 840 миллионов долларов, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Не секрет, что во многих государствах — не буду называть каких — сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением. Так вот, я хочу однозначно сказать, что в Белоруссии такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти», — заявил он. Если указанную сумму действительно найдут, половину передадут посольству на развитие внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности со Швейцарией.

Про якобы имеющиеся у старшего сына главы Белоруссии 840 миллионов долларов в своем Telegram-канале написал оппозиционный журналист Степан Путило. Эта сумма равна 1,5 процента ВВП страны. В публикации есть скриншот страницы личного кабинета одного из швейцарских банков. Сразу несколько источником на сегодня подтвердили наличие у Виктора счетов именно в этом банке.

Позже, правда, сам банк сообщил, что напрямую с Виктором Лукашенко они не ведут дела, а снимок экрана с выпиской является подделкой.

Николай Лукашенко, 15 лет

Младший сын главы Белоруссии пока не успел занять важный пост и обзавестись миллионами. Зато внешность 15-летнего юноши, который посетил парад Победы в Москве вместе с отцом, привлекла внимание российских девушек. Кто-то из них даже признался, что смотрит трансляцию только ради молодого человека.

«Выпила бокал вина, теперь сижу и думаю, как же сложно, когда расстояние разделяет с любимым человеком. Вот я сейчас в Екатеринбурге, а Коля Лукашенко в Москве», — написала в Twitter lady sangria.

«Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый…», — добавила другая дама.

«Коля Лукашенко похож на принца Уильяма в том же возрасте», — подметила Dary.

Николай пользуется популярностью в социальных сетях и с ранних лет появляется почти на всех мероприятиях в компании отца. Во время прямой трансляции парада он сидел в первом ряду недалеко от Владимира Путина. Это была не первая встреча юноши с главой РФ. Николай в компании президента России уже играл в хоккей, катался на лыжах в Сочи и даже ставил свечки в церкви — в июле прошлого года на службе в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

Владимир Владимирович не единственный высокопоставленный знакомый 15-летнего парня. Юноша уже успел повстречаться с двумя папами Римскими, Бараком Обамой, Си Цзиньпином и Уго Чавесом. А в 10 лет Николай даже участвовал в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Действующий глава Белоруссии не раз называл младшего сына своим преемником.

Дмитрий Лукашенко, 40 лет

Средний сын Александра Лукашенко последнее время не так часто фигурирует в СМИ, как двое других братьев. Похоже, он слишком занят работой. Занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», также является членом НОК Беларусии. Однако на параде Победы Дмитрий все же присутствовал.

На фото Дмитрий Лукашенко второй справа.

Незадолго до этого, весной, его переизбрали главой центрального совета. Учился Дмитрий на факультете международных отношений БГУ. Свой диплом посвятил белорусским спортсменам на международной арене. По квалификации средний сын Александра Лукашенко — юрист-международник.