Сомнительный бизнес довел сына Валерии до суда. Он в деле с 14 лет

Мосгорсуд обязал сына певицы Валерии Арсения Шульгина выплатить крупную компенсацию. Молодого бизнесмена заподозрили в обмане клиентов, которым он продавал бизнес.

Бизнес за миллион

В прошлом году Арсений Шульгин в соцсетях предлагал готовый бизнес по продаже мундштуков для кальяна. Он якобы их где-то производил и предлагал подписчикам по всей России эксклюзивно продавать в их регионах. Об этом рассказал «Экспресс-газете» адвокат одного из пострадавших Назар Назаров. С откликнувшимися Шульгин заключал договор типа франшизы, на самом деле это был стандартный документ о поставках.

Шульгин предлагал за миллион рублей исключительное право представлять его продукт в своем городе. При этом 900 тысяч рублей — оплата за 900 тысяч мундштуков, а 100 тысяч рублей — за покупку готового бизнеса. Однако поставки товара либо не осуществлялись, либо партии приходили с опозданием на четыре-шесть месяцев и не в полном объеме. Из-за срывов поставок или задержки люди, которые приобрели бизнес Шульгина, не смогли получить экономическую выгоду и остались обманутыми.

Адвокат рассказал, что его клиент заплатил Шульгину 1,6 миллиона рублей в июле прошлого года, товар на 1,3 миллиона рублей должен был прийти до 7 августа, но этого не произошло. Мундштуки пришли только в ноябре–декабре на сумму 400 тысяч рублей. После этого стал избегать клиента юриста.

Назар Назаров сначала обратился в Лефортовский суд, который встал на сторону Шульгина. Тогда юрист подал апелляцию в Мосгорсуд, где выиграл дело. Шульгин теперь обязан выплатить его клиенту около 1,2 миллиона рублей.

По данным юриста, от действий сына Валерии пострадали около 55 человек.

Воспитание «по американской системе»

О сомнительном бизнесе своего пасынка Иосиф Пригожин отказался говорить с «360». Продюсер заявил, что опекает детей только до 21 года, после чего дает им полную свободу.

«Я не интересуюсь. Он взрослый, самостоятельный парень. Я стараюсь не интересоваться, они взрослые люди: захотят — расскажут. Мне это неинтересно», — сказал Пригожин «360».

Он отметил, что не готов опекать детей всю их сознательную жизнь. Они с Валерией воспитывают детей по американской системе.

«Я детей опекаю до 21 года. После этого они идут на свободу. Это моя позиция, они не будет изменена никогда. Это касается и внуков, и детей. Совершеннолетие в США с 21 года, у нас с 18. Ну мы по американской системе опекали. Дальше они несут ответственность сами за себя», — заключил продюсер.

Миллионер в 18 лет

Арсений Шульгин рассказал ранее в социальных сетях, что стал миллионером в 18 лет благодаря перепродаже товаров. Первый бизнес у него появился в 14 лет — интернет-магазин. Затем проект «розы в колбе», который позволил купить ему собственный автомобиль и переехать в съемную квартиру подороже.

В Instagram сын Валерии часто рассказывает, как стать успешным. Запустил курс, где рассказывает, как открыть свой бизнес. Стоимость его — от девяти до 150 тысяч рублей.