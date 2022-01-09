Сын певицы Шинейд ОʼКоннор покончил с собой в 17 лет. Она винит врачей, но они ни при чем

Сын ирландской певицы Шинейд ОʼКоннор сбежал из психиатрической больницы и покончил с собой. Молодого человека госпитализировали после двух попыток суицида. По мнению певицы, вина лежит на врачах, которые не уследили за 17-летним юношей. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал, откуда у подростка появились мысли о суициде.

Беспокойный подросток

О побеге сына из больницы Шинейд ОʼКоннор сообщила 6 января. На своей странице в Twitter она оставила для него сообщение, чтобы он срочно вышел с ней на связь.

«Твое очередное исчезновение — это уже не смешно. Ты пугаешь меня до чертиков», — написала она. ОʼКоннор попросила подписчиков, которые могут увидеть ее сына, сообщить про его местонахождение в полицию или больницу.

Спустя два дня певица сообщила, что ее сын покончил с собой.

«Мой прекрасный сын, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю», — говорится в сообщении.

Шинейд ОʼКоннор обвинила врачей и правительство Ирландии в том, что они не уберегли подростка.

«Сейчас я собираюсь уединиться, чтобы оплакать моего сына. Когда я буду готова, я расскажу, как именно ирландское государство в невежественных, злых, корыстных, лживых формах (Агентство по делам детей и семьи и Служба здравоохранения) способствовали его смерти», — написала певица.

Сын исполнительницы сбежал из дома не в первый раз. ОʼКоннор уже обращалась к своим подписчикам в Twitter в январе 2019 года с просьбой помочь в поиске ребенка. Тогда подростка нашли спустя три дня. В прошлом году певица опубликовала просьбу помолиться за ее сына, который прошел «через адские муки». О чем именно шла речь, она не рассказала. Сама певица вела экстравагантный образ жизни и страдала психическими расстройствами.

ОʼКоннор прославилась после хита Nothing Compares 2 U в 1990-е годы. Несмотря на записанные 10 альбомов, большую славу ей принесли ее выходки. Певица рвала в прямом эфире фотографию папы римского Иоанна Павла II, что для католической Ирландии недопустимо. Объявляла об уходе в католический монастырь, называла себя человеком без пола. В 2018 году она приняла ислам и сменила имя на Шухада.

О том, что у нее нестабильная психика, ОʼКоннор призналась в 2017 году. По ее словам, это последствия жестокого обращения в монастырском приюте, где она выросла, также на нее повлияла ранняя смерть матери. Певица отметила, что проходит лечение у психиатра. Из-за ее состояния у нее часто забирали детей и не давали с ними видеться.

Потеря любви к жизни

Процент людей, которые совершают самоубийство, всегда остается стабильным. Эта статистика не меняется от количества населения, возраста или уровня жизни. Это очень малое количество людей, которые плавно переходят от мысли к подготовке и совершению суицида. Об этом «360» рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Специалист пояснил, что основная причина суицидов кроется в том, что человек не получает от жизни удовольствия.

«Мы все стремимся к тому, чтобы жить радостно, комфортно и счастливо. На это направлены все наши действия. Когда человек этого достигает, жизнь для него носит большую ценность. Но есть категория людей, которые на такие шаги не способны. Жизнь для них — это постоянное страдание, от которого они хотят избавиться», — рассказал Павел Жавнеров.

Источниками такого отношения к жизни могут быть два фактора. Первый — это физическая боль, когда человек испытывает каждый день невыносимые страдания из-за болезни или необратимой травмы. Второй фактор — это эмоциональный аспект, который считается самым мощным.

«Когда мы узнаем, что с собой покончил молодой, здоровый человек, то с уверенностью можно сказать, что это эмоциональная проблема», — сказал эксперт.

Павел Жавнеров отметил, что человек способен испытывать три эмоции: спокойствие, позитив и негатив. Когда уровень плохих эмоций на протяжении долгого времени превалирует над позитивными, то у человека появляются мысли о самоубийстве.

В случае с сыном певицы Шинейд ОʼКоннор также стоит обратить внимание на его возраст. В 17 лет у него не было достаточно жизненного опыта. Подростки видят мир исключительно в категории черного и белого, а также очень остро воспринимают все происходящее. Это тоже могло стать фактором, подтолкнувшим юношу к суициду.

Второй момент: у подростков нет чувства ответственности. Взрослый человек всегда ощущает свою важность, обеспечивая комфортную жизнь детям и возрастным родителям. Молодые люди этих чувств испытывать не могут.

Третий фактор, который мог подтолкнуть сына певицы к суициду, — негативные события. Насилие, болезнь, чувство брошенности или предательство близких. При совокупности всех этих факторов приходят мысли о суициде, отметил специалист.

Помощь врачей

Павел Жавнеров рассказал, что справиться с суицидальными мыслями людям помогают психологи и психиатры. Специалистам важно переубедить человека, доказать ему, что его жизнь имеет ценность и он сможет получать от нее удовольствие.

«Нужно вступить на путь общения, рассуждения, попытки взаимодействовать с человеком, чтобы он поменял свое убеждение. То есть, по сути, специалист пытается заразить человека своей точкой зрения», — отметил психолог.

Он отметил, что добиться положительного результата удается не всегда. В некоторых, нечастых случаях пациент еще сильнее закрепляется в своем убеждении, что мир ужасен и ему там нет места.

«От врачей это не всегда зависит. Они следуют определенным правилам, поэтому делают все что могут. Если по 100 пациентам эффект окажется положительным, то всегда найдется случай с негативным эффектом», — подытожил специалист.