Главный лидер сопротивления режиму «Талибана»* в Афганистане сегодня — Ахмад Масуд, сын национального героя страны Ахмада Шаха Масуда. Во времена Афганской войны Масуд-старший возглавлял восстания моджахедов, а затем единственный согласился на перемирие с советскими войсками. Теперь Ахмад Масуд — младший продолжает дело своего отца.

После побега президента Ашрафа Гани из Афганистана пост главы государства перешел к вице-президенту Амрулле Салеху. Он объявил, что ни при каких обстоятельствах не покорится талибам*, и призвал всех жителей страны присоединиться к сопротивлению. Вооруженные силы вице-премьера выбили боевиков с части провинции Парван.

Лидер сопротивления Афганистана вместе с вице-премьером находится в единственном неподконтрольном талибам* районе — провинции Панджшер, где и собирает армию. Сейчас туда уже стянули 10 тысяч солдат Национального исламского движения Абдул-Рашида Дустума.

Главная цель нынешнего сопротивления, как и 20 лет назад, когда его возглавлял отец Ахмада Масуда, не в том, чтобы захватить власть в стране, а в том, чтобы надавить на талибов* и создать переходное правительство. Туда должны войти члены различных политических и идеологических движений, а не только радикальные исламисты.

Лев Панджшера

Панджшерское ущелье — долина реки Панджшер, или ущелье Пяти львов, — в истории сопротивления, в том числе и талибам*, и в судьбе Ахмада Шаха Масуда сыграло большую роль. Этот район ни разу полностью не был захвачен ни советскими войсками, ни радикальными исламистами, ни американскими вооруженными силами.

Именно в Панджшерском ущелье Ахмад Шах Масуд получил свою боевую славу и прозвище — лев Панджшера. Он с единомышленниками отбивал десятки попыток штурмом взять местность, ни разу не сдав рубежей. При этом именно Ахмад Шах Масуд подписал Пешаварское соглашение и пошел на перемирие с СССР.

Ахмад Шах Масуд на баннере в Панджшерском ущелье. Источник фото: РИА «Новости»

В 90-х годах, когда Советский Союз вывел войска из Афганистана, Масуд-старший выступал военным командиром ополченцев. Он возглавлял оппозицию власти «Талибана»* вплоть до своей смерти.

В середине 90-х Масуд вынужден был бежать из подконтрольного талибам* Афганистана в Таджикистан, где возглавил Объединенный исламский фронт спасения Афганистана, больше известный как Северный альянс. В своем последнем интервью Масуд-старший говорил, что талибы* неоднократно предлагали ему власть в обмен на прекращение сопротивления. Но идеологические разногласия были слишком велики, чтобы он согласился.

Должен быть такой Афганистан, где каждый афганец — независимо от пола — будет счастлив. Я глубоко убежден, что это может быть обеспечено только демократией и демократически избранным правительством, основанным на принципе согласия Ахмад Шах Масуд.

«Истинное решение лежит только в такой политической и социальной ситуации и только при таком типе управления, когда все племена, все этнические группы и все люди будут видеть себя справедливо представленными», — говорил он.

Ахмад Шах Масуд погиб в результате покушения террориста-смертника во время пресс-конференции 9 сентября 2001 года. По некоторым данным, покушение было организовано Усамой бен Ладеном.

Уже после смерти своего лидера Северный альянс при помощи НАТО разбил талибов* — Североатлантический альянс ввел войска в Афганистан после теракта «Аль-Каиды»** 11 сентября. За несколько месяцев до теракта и своей гибели — в апреле 2001 года — приглашенный в Европарламент Масуд предупредил западных политиков о том, что террористы планируют масштабные атаки на территории США.

Молодой Масуд

Ахмад Масуд — младший, сын Панджшерского льва, возглавил афганское сопротивление режиму «Талибана»* все в той же долине-ущелье. Масуд-младший 17 августа заявил о создании военных отрядов, которые будут противостоять талибам*.

«Они будут бороться за демократию, о которой мы говорим сегодня. Они будут бороться за права людей, за права женщин, они будут бороться за многие другие ценности, которые мы чтим и любим и которых мы достигли за последние 20 лет», — сказал Масуд-младший и добавил, что он и его люди борются не только за себя, но за всех.

А 19 августа, когда мир заполонили новости о чрезвычайной ситуации, складывающейся в Афганистане, сотнях людей, любой ценой готовых покинуть подконтрольную террористам страну, Ахмад Масуд — младший обратился к Западу с просьбой помочь сопротивлению оружием.

«Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», — сказал он.

Ахмад Масуд — младший получил высшее образование в Англии, а затем вернулся на родину и в 2019 году начал политическую карьеру в Афганистане. Он продолжает идеи отца и отстаивает демократическую модель развития своей страны. Ахмад Масуд рассказывал изданию Тhе Nаtiоn, что хочет добиться децентрализации власти в стране и распределения ресурсов между всеми 34 провинциями. Сейчас все подчиняется единому центру — Кабулу, который захватили талибы*.

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*«Талибан» и **«Аль-Каида» — террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.