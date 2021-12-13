Сын актера Максима Дрозда попал в больницу серьезными травмами после драки. Главное

Сын актера Максима Дрозда Егор получил серьезные черепно-мозговые травмы после драки в баре. Его несколько раз ударили по голове. «360» собрал все, что известно о случившемся.

Сын актера Максима Дрозда попал в больницу с травмой. По данным СМИ, в прошлую субботу 24-летний Егор Дрозд был одним из участников драки в баре «Йорик убил Хамлета» на Покровке в Москве.

Неизвестный несколько раз ударил молодого человека по голове. Кроме того, Егор Дрозд сильно ударился головой при падении.

После драки Дрозд-младший поехал домой на Кутузовский проспект, где ему стало плохо, написала «Газета.ru». Позднее его увезли в больницу имени Боткина.

Выяснилось, что у Егора Дрозда черепно-мозговая травма и ушиб мозга средней тяжести. У него также зафиксировали контузию очага лобной доли, внутримозговую гематому и переломы костей черепа. Под правым глазом у Дрозда кровоподтек. Полиция начала проверку по этому случаю, сообщило РИА «Новости».

Максим Дрозд написал в Instagram, что у сына сложная травма, и призвал помолиться о его выздоровлении.

Егор Дрозд родился у актера Максима Дрозда и мастера спорта по плаванию Анастасии Бровкиной. Его отец известен по фильмам и сериалам «Охота на пиранью», «Ликвидация», «По законам военного времени».

Дрозд-младший тоже стал актером, он учится в Школе-студии МХАТ. В 2019 году он с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы».