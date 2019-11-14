Россия, Индия и Китай создадут свою SWIFT. Это ослабит доллар

Россия, Индия и КНР создадут альтернативу международной платежной системе SWIFT. Это упростит торговлю между странами при усилении санкций со стороны США. Главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис рассказал «360», в чем плюсы такого сервиса и кто еще может присоединиться к странам-инициаторам.

О планах политического трио сообщила газета Economic Times со ссылкой на осведомителей. По информации журналистов, Российскую систему передачи финансовых сообщений (РСПФС) соединят с китайской Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). У Индии пока подобной системы нет, но в Нью-Дели планируют решить этот вопрос и подключить действующие механизмы к платформе Центрального банка.

Задумка в том, чтобы перекодировать сообщения о платежах из формата одной системы в формат другой. Так каждое из задействованных государств будет работать на удобной для себя платформе. По данным Economic Times, эту идею обсудят во время саммита БРИКС в Бразилии.

В целом планы создать аналог SWIFT направлены на то, чтобы покончить с доминированием доллара в международной торговле. В этом уверен главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис. По его словам, большая часть торговли сейчас осуществляется в долларах, но по политическим причинам некоторые страны — особенно Россия и Китай — хотят отказаться от американской валюты и перейти на собственную.

«Мы видим, „Роснефть“ уже заявила, что будет продавать нефть в Европу в евро. А Россия создала свои резервы в евро и один резерв в китайской валюте. Переводы денег проходят в той же манере. Большая часть международных переводов осуществляется в долларах. Таким образом, чтобы сломить хватку США в бизнесе, такие страны, как Россия, создают свои собственные системы переводов. Так они защищают себя от американских санкций», — отметил собеседник «360».

Эйрис добавил, что теоретически США могут закрыть операции России в SWIFT и, следовательно, помешать Москве осуществлять международные платежи. Журналист напомнил, что в РФ уже создали платежную систему «Мир», которая сейчас работает. Россия делала ее вместе с Китаем. Помимо этого, две страны уже начали регулировать торговлю между собой через местные валюты по своей отдельной системе.

«Сейчас мы просто видим, как другие страны начинают вовлекаться в борьбу. Происходит фрагментация. Россию, Индию и Китай вполне могут поддержать Бразилия, Турция, Иран, Сирия, Венесуэла — все друзья России, нацеленные на отдаление от США», — заключил Эйрис.