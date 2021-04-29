SWIFT все равно. Резолюция против России подставила мировые рынки

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, призывающую отключить Россию от международной платежной системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Она носит рекомендательный характер, ведь полномочий на введение санкций у ЕС нет. По словам экспертов, реальное отключение России ударило бы по Европе и создало турбулентность финансовых и товарных рынков.

Согласно принятой резолюции, ЕП призывает в случае «вторжения России на Украину» применить санкции против «Северного потока — 2», Росатома, «русских олигархов», а также отключить Россию от SWIFT.

Голосование прошло 29 апреля. Резолюцию поддержали 569 депутатов, а против выступили 67. Всего на собрании присутствовали 682 депутата.

Несмотря на то, что все эти призывы звучат угрожающе, они не имеют под собой силы. Европарламент не имеет власти над SWIFT и не может накладывать санкции. SWIFT — это частная и международная организация, над которой ЕС не властен. Об этом говорил накануне и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Данная резолюция несет исключительно рекомендательный характер. По словам профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, у ЕС нет никаких рычагов давления на SWIFT.

В том виде, в котором существует ЕС, — это организация, не представляющая никакой юридической силы. Она выносит рекомендации. Это свисток и не более. А SWIFT к нему вряд ли прислушается Юрий Юденков.

Чем важен SWIFT?

SWIFT представляет собой международную систему передачи межбанковских платежей. Как объяснил ведущий эксперт Центра политических технологий и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, через нее происходит обмен телекоммуникациями. То есть обмен информацией о переводах средств и проходе платежей.

Этот международный кооператив создали 239 банков из 15 стран. Сейчас в системе участвуют более 11 тысяч пользователей. Это практически все крупные и средние банки мира. Это глобальная система обмена телекоммуникационной информации по платежам и расчетам.

SWIFT — это не движение денег. Это движение информации по поводу движения денег Никита Масленников.

По его словам, если SWIFT вдруг пришлось бы отключить от своей системы Россию, то сама система мало бы что потеряла. Для нее потеря России не является критичной, но для людей, обслуживающихся внутри системы, это очень существенно. Для мировых финансовых рынков, где происходит расчет, это важно.

«Отключение такой экономики, как Россия, означало бы резкую дестабилизацию ряда принципиальных товарных рынков. Скажем, что будет тогда со всеми расчетами за нефть и газ с теми же странами ЕС? Они просто зависнут и сорвутся», — заметил Масленников.

Напряжение для Евросоюза

От этих действий пострадает не только российская экономика, но и экономика стран ЕС. Об этом говорил и первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты — наличку в чемоданах возить?» — передало его слова РИА «Новости».

Масленников отметил, что реально мыслящим финансистам и экономистам, главам соответствующих министерств и ведомств это совершенно не нужно. Для них эти рекомендации ничего не значат, потому что последовать им — значит создать турбулентность мировых финансовых и товарных рынков на ровном месте.

Отключение России от SWIFT может спровоцировать очередную мировую рецессию, и вряд ли это действительно кому-то нужно.

Масленников напомнил, что SWIFT отключала от своей системы только одну страну: Иран. Тогда организация сделала это на основе решения Совета безопасности ООН. И это было связано с форсированием иранской ядерной программы. С Россией такого не произойдет, потому что она сама состоит в Совете безопасности и ее экономика имеет совершенно иное значение.

«По рынкам нефти, металлов, той же самой пшеницы мы находимся в первой тройке. Не говоря уже, что мы в первой тройке и по поставкам вооружений. У нас огромные контракты. Примерно 10 миллиардов в год по атомным электростанциям. Отключить нас — это создать сильное напряжение», — подчеркнул Масленников.

Альтернативный путь

По сути, SWIFT ничего не потеряет, если отключит Россию от своей системы. Но в теории она не станет этого делать — рычагов давления Европарламент на нее не имеет. Но эксперт Юденков допустил, что на SWIFT попытаются надавить США. Тогда действительно могут возникнуть проблемы и реальная угроза отключения России.

Банк России уже работает над альтернативными системами. В России уже есть национальная платежная система «Мир», есть еще международная система переводов Western Union, скоро будут и другие альтернативы. SWIFT — это не единственная система в мире. Достаточно посмотреть на Китай, у которого своя система расчета.

Юденков уверен — поскольку Россия заинтересована деньгах за нефть и газ, она найдет способ их получить. Если уйдет SWIFT, то появятся альтернативные финансовые каналы связи.