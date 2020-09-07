Житель Красноярска попытался уехать с сумкой, полной костей. Продажа «святых мощей» дошла до абсурда

В Красноярске на центральном железнодорожном вокзале задержали мужчину, пытавшегося провезти сумки со скелетированными человеческими останками. Сотрудники транспортной безопасности просветили его багаж и нашли в нем нечто странное. Под слоем ткани обнаружились кости. Мужчина объяснил, что он везет мощи, а потом версию поменял. Что вообще произошло — в материале «360».

О случившеся сообщила в Instagram адвокат Екатерина Калядина, которая сотрудничает с компаниями, обеспечивающими транспортную безопасность на железнодорожных пунктах региона.

«Все произошло 31 августа. В настоящее время необычный пассажир дает признательные показания <…> Мужчину задержали, проводили в караульное помещение. Он открыл сумку, а там череп и кости, причем от разных людей — это было очевидно, так как останки тел повторялись», — написала Калядина.

По ее данным, мужчина признался, что в Енисейске раскапывал могилы, собирал останки и продавал их в Санкт-Петербурге как святые мощи. Было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Газете.ru», сначала задержанный выдвинул несколько версий. Сначала он утверждал, что везет мощи преподобного старца Даниила Саянского. Затем заявил, что везет останки на продажу как пособия в медицинские институты.

Издание «Фонтанка» сообщило, что речь идет о Дионисии Поспелове, и привело еще одну его версию. Якобы мужчина на кладбище раскопками не занимался, а «просто отодвинул какой-то камушек и нашел кости, которые «благоухали». Продавать он мощи не собирался, а вез в РПЦ в подарок.

Выяснилось также, что Дионисий Поспелов в православном интернете личность известная и даже одиозная. Его называют афонским монахом и переводчиком древних текстов. Поспелов закончил аспирантуру в Институте всеобщей истории РАН. В сферу его интересов входит мистическое православное учение учения о духовном преображении человека, исихазм.

Рецензии на его труды довольно разноречивы, и слава скандальна. Считается, что он, участвуя в проекте «Симеон Афонский», использовал буддийские и индуистские тексты. Не особенно утруждаясь, он заменил слово «самурай» на «монах», и в таком виде выдал свои подделки за поучения старца.

В ответ на запрос «Mash на Мойке» Поспелов признал, что участвовал в произошедшем, но подробностей не раскрыл. В издательстве «Никея» заявили, что их переводчик человек светский, не монах.

Зачем вообще подделывать мощи?

Настоятель реутовского Троицкого храма Димитрий Мурзюков сообщил «360», что подделка мощей ремесло не новое, уходящее корнями в Средневековье.

«Из Крестовых походов рыцари привозили фальшивки. Они возвращались из Святой земли и продавали якобы мощи святых, пытаясь нажиться на религиозности людей. Об их подлинности и достоверности говорить очень сложно. Поэтому те святыни, которые есть сейчас, они имеют свою историю. Торговля святыми мощами приравнивается к святотатству и сурово наказывается в соответствии с церковными канонами. Поскольку это не просто обман, а надругательство над святыней. Даже если мощи поддельные, таким образом память святого человека оскверняется», — подчеркнул протоиерей.

Он сообщил, что до недавнего времени этот вопрос в РПЦ никак не регламентировался. Но сейчас готовится определенный документ, касающийся почитания святых мощей.

«К сожалению, не только священнослужители, но и миряне видят в этом почитании нечто большее, чем есть на самом деле. Они ожидают каких-то чудес и с экзальтацией смотрят на этот вопрос. Здравое отношение к святым мощам церковь транслирует на протяжении всего своего бытия — она чтит память святого, почитая его останки. В мощах святых как в сосуде сохраняется благодать, которую человек стяжал при своей жизни», — уточнил благочинный Балашихинского округа.

Дмитрий Мурзюков рассказал, что после Второго Ватиканского собора (1962–1965 гг. — прим.ред.) этот вопрос был пересмотрен в Западной церкви.

«Обсуждалась историческая идентификация мощей, и те останки, историю нахождения которых не удалось отследить. Римская церковь оставила это без дальнейших последствий, как есть. Там почитание мощей немного, скажем так, сдержанное. У нас есть священники и миряне, которые занимаются поиском святых мощей. Они готовы купить их у кого-то. Именно этим руководствуются мошенники. Церковь считает покупку и продажу мощей делом постыдным», — посетовал протоиерей.

30 Георгиев Победоносцев

Ватикану есть что оставлять «как есть». Например, 30 тел никогда не существовавшего святого Георгия Победоносца. По миру католики почитают несколько десятков дланей Марии Магдалины и 1235 гвоздей, которыми был прибит к кресту Иисус Христос.

В разных храмах имеются выставленные для почитания волосы младенца Иисуса, свеча, которая горела при его рождении, палец Святого духа (!). В Вероне верующим предъявляют скелет ослицы, на котором он въехал в Иерусалим, в Генуе — ее хвост.

Впрочем, в рамках антирелигиозной кампании 1919–1920 гг., проведенной большевиками, в 63 гробницах с нетленными чудодейственными мощами были обнаружены посторонние предметы. Фигуры из ваты и воска, гвозди, жестяные коробки, мусор и камни.

Предметы, обнаруженные в раке с мощами Тихона Задонского. Источник фото: публичное достояние

В 1947 году французский археолог Мари-Людовик Лаланн подсчитал, что в монастырях Европы хранятся 11 указательных пальцев Иоанна Крестителя, три трупа пророка Исайи, восемь черепов и 12 отрубленных рук и ног апостола Филиппа.

Видимо, этого недостаточно, потому что в 2007 году с аукциона за тысячу долларов попытались продать девятый череп апостола Филиппа. По указанию РПЦ была проведена экспертиза, в результате которой выяснилось, что к апостолу останки не имеют никого отношения.

Государственный судебно-медицинский эксперт, доктор медицинских наук, профессор, заместитель начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области Юрий Молин заявил, что этот череп XVIII века пропал при перевозке археологических находок, сделанных на старом кладбище в Великом Новгороде. Продавец находки попросту не смог правильно расшифровать подпись, сделанную археологами на костях.