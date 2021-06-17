«Синий кит» всплыл, когда о нем почти забыли. Группы смерти до сих пор собирают свою жатву

В Липецкой области с разницей в три дня погибли два подростка. Сначала нашли мертвой 14-летнюю девочку, потом — 16-летнего парня. К смерти ребят может иметь отношение «Синий кит». И без того жестокая игра стала еще более изощренной.

Окончившая восьмой класс школьница ушла из жизни 11 июня, сообщил сайт kp.ru. Она жила с мамой и бабушкой. Друзья отзывались о 14-летней девочке как о тихой и неконфликтной. Странностей в поведении никто не замечал, а склонности к суициду — тем более.

Остановить игру

В предсмертном видео погибшая попрощалась с мамой, признавшись, что любит ее. Девочка призналась, что связана с так называемыми группами смерти. И они гораздо страшнее предыдущих.

«Мне разрешили записать последнее видео. Начинается новая волна, будет много жертв, это не кураторы, это нечто большее», — приводятся в материале слова ребенка.

Подросток просила распространить информацию и остановить страшную игру. По словам 14-летней школьницы, в ней участвовали 524 человека, из которых в Липецкой области было 105. Все они, по словам девочки, могут умереть.

Через три дня не стало 16-летнего молодого человека, спортивного юноши, предпочитавшего вести здоровый образ жизни и пользовавшегося популярностью у сверстниц. Друзья уверяют, что погибшие встречались.

Две смерти и одно дело

Случившимся занялся СК на транспорте. Информацию о возможных жертвах, о чем девочка упомянула на видео, проверяют. Состоящих в группах смерти школьников пока, уверяют педагоги, установить не удалось. Родителей попросили проверять соцсети детей, чтобы уберечь их от опасности.

По факту случившегося, уточнил РЕН ТВ, возбудили дела по статьям «Доведение до самоубийства». Позже их соединили в одно производство.

Следствие установило, что погибшая девочка состояла в четырех закрытых сообществах в Теlеgrаm под названием «Синий кит». В ее телефоне сотрудники СК нашли подтверждение тому, что 14-летний подросток выполнял задания куратора одной из таких групп.

По словам источника, действия лиц, из-за которых погибли дети, квалифицируют по статье «Убийство двух лиц». Предположительно, причастный к смерти подростков находился на месте их гибели.

Говорите с детьми

Накануне гибели девочки, подчеркнул сайт kp.ru, ее знакомые получили предупреждение о намерении школьницы уйти из жизни. Автор описал потенциальную жертву «Синего кита» и просил рассказать обо всем родителям. Подростка можно было бы спасти, но дети не восприняли поступившую информацию всерьез. И их 14-летней подруги не стало.

В разосланных родителям предупреждениях напоминают обращать внимание на изменившееся поведение ребенка, есть ли него порезы или символы на теле, просят минимизировать доступ к гаджетам и интернету.

«Займите ребенка делами, организуйте активный летний отдых, больше общайтесь, разговаривайте с детьми, не оставляйте их без присмотра», — отмечено в сообщении.

Темная история

Игра «Синий кит» в России обрела популярность в начале 2016 года. Злоумышленники пользовались закрытыми группами в социальных сетях. В первую очередь, использовали «ВКонтакте». Названий у смертельного развлечения было несколько, в том числе «Море китов», «F57», «Млечный путь», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20». Встречались и другие. Детям поручали задания, о которых нельзя было рассказывать, запугивали, угрожали нанести вред близким и вынуждали покончить с собой.

Закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в интернете начал действовать в России с 7 июня 2017 года. Приговоров за это пока немного.

В октябре прошлого года под Ростовом нашли 19-летнюю создательницу одной из таких групп. Фейковую страницу студентка вела с 2018 года. В призывах к суициду обвинили и жителя Астрахани Сергея Музыркина, который был администратором сообщества «Антижизнь». Группа публиковала мемы про самоубийство.