Ковид наносит серьезный удар по старшему поколению. Почему пожилым стоит своевременно прививаться

Пожилые люди находятся в группе риска тяжелого течения ковида. Это связано со слабой работой иммунной системы, а также наличием хронических заболеваний. Единственный верный способ спасти себя — это вакцинироваться и защитить не только свой организм, но и других людей от вируса.

Тяжелое течение ковида

По данным оперштаба, каждый девятый пациент с ковидом старше 60 лет умирает. Не только ковид, но и все респираторные инфекции протекают тяжело у пожилых людей. Профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев рассказал «360», что с возрастом начинают угасать функции некоторых систем организма, в первую очередь иммунной системы.

Иммунный ответ несколько снижен, поэтому течение болезни, естественно, более тяжелое у пожилых людей и стариков Юрий Конев.

Ученые также выдвигали несколько объяснений тяжелому протеканию ковида у людей старшего возраста. Американские биологи узнали, что у них больше клеток, экспрессирующих белок ACE2. Именно он нужен коронавирусу для поражения тканей и органов, сообщило РИА «Новости».

Ученые также пришли к выводу, что препараты-миметики ВНЗ, которые обычно используют для лечения некоторых видов рака, могут предотвратить размножение вируса в клетках. Эти препараты можно будет использовать для стимулирования регулируемой гибели клеток.

Другая возможная причина тяжелого течения ковида и смерти пожилых пациентов заключается в ухудшении функции иммунных клеток. Т-киллеры вводят в зараженные вирусом клетки токсины и убивают их. Если же иммунная система производит недостаточно Т-киллеров, то справиться с вирусом будет сложнее, написала «Газета.ru».

Выработка защитных клеток зависит у пациентов от возраста. Меньше всего Т-киллеров производила иммунная система пожилых, они также теряют токсичность. Из-за этого вирусу удается распространиться по организму.

Искусственное повышение уровня клеток чревато рисками. Ученые заверили, что такие эксперименты могут привести к повреждению легких и других органов.

Течение ковида может также осложняться и наличием хронических болезней. Медики напоминали, что у старшего поколения есть как минимум одно хроническое заболевание. А во время болезни нередки случаи обострений заболеваний сердечно-сосудистой системы, поскольку ковид сопряжен с тромбозом.

Вакцинация для пожилых

Пациенты старше 60 лет включены в приоритетную группу вакцинации от коронавируса. Это связано со слабой иммунной системой пожилых, тяжелым течением болезни и высокой вероятностью смерти. Снизить риски поможет вакцинация. В Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкирии, Кемеровской, Белгородской, Иркутской областях и других регионах она стала обязательной для людей старше 60 лет. Вирусологи также не исключили, что процесс охватит все субъекты федерации.

По мнению Юрия Конева, вакцинация старшего поколения — это единственный способ избежать тяжелой формы болезни и предотвратить распространение вируса.

«Вакцинация знакомит иммунную систему человека с предстоящей „баталией“. Она также препятствует частой мутации вируса. Чем больше будет привито, тем меньше будет мутаций вируса, поэтому это забота не только о себе, но и об окружающих», — объяснил медик.

Врач напомнил, что резких противопоказаний к вакцинации не выявлено, кроме аллергии. Однако пожилой пациент может обратиться к врачу и посоветоваться, если есть опасения.

Помимо вакцинации, Роспотребнадзор также посоветовал пожилым реже посещать общественные мероприятия и меньше пользоваться общественным транспортом, носить средства защиты и дезинфицировать поверхности в доме. Ведомство также порекомендовало отказаться от самостоятельной покупки товаров.