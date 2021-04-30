«Своеобразный регион». России посоветовали вмешаться в конфликт Киргизии и Таджикистана только дипломатией

Киргизия и Таджикистан договорились в течение дня отвести войска от границы. Однако пока конфликт не утихает. Политологи считают, что до войны дело не дойдет, однако и полностью погасить конфликт не удастся. Помочь добиться мира способна Россия.

Ферганская долина — новый Карабах?

Конфликт вспыхнул в приграничном районе — Ферганской долине. Она делится на узбекскую, киргизскую и таджикскую части. В разговоре с «360» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров указал на то, что в этой зоне много анклавов — граница там проходит «очень своеобразно».

Едешь по территории Киргизии, потом — Таджикистана, потом… Провести демаркацию границ очень сложно само по себе, поэтому такие конфликты периодически возникают. <…> Они будут. Вырастут ли они до масштаба Нагорного Карабаха? Думаю, все-таки нет Семен Багдасаров политолог.

Политолог считает, что в итоге примирения удастся достичь. Но его будут время от времени нарушать.

Стоит ли России вмешиваться?

Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности главы России стать посредником в переговорах Киргизии и Таджикистана. Ведь эти страны — наши партнеры. Они входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также сотрудничают в других форматах.

«Президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами [ОДКБ]», — подчеркнул Песков.

Россия действительно могла бы содействовать разрешению конфликта, уверен Багдасаров. Правда, исключительно в дипломатическом плане — собрать за столом переговоров руководителей стран.

Однако непосредственно вмешиваться, а тем более проводить демаркацию границ России не стоит.

Выяснится, что мы кого-то обидели. Очень своеобразный регион Семен Багдасаров политолог.

Конфликт из-за водозаборного пункта

О начале конфликта погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили 28 апреля. Он произошел из-за водозаборного пункта на реке Исфаре. Им пользуются обе стороны.

Эксперт Института общественной политики Киргизии Марс Сариев в разговоре с «360» заявил, что пункт был построен именно на территории Киргизии и принадлежит этой стране.

«Таджикская сторона начала устанавливать камеры наблюдения, хотя этот водозаборный пункт является собственностью Кыргызстана. <…> Начался конфликт с местными жителями и таджикскими пограничниками», — пояснил собеседник.

При этом участники конфликта начали бросать друг в друга камни. А в ночь на четверг ситуация обострилась — началась стрельба. В итоге Киргизия ввела в регионе режим ЧС. Обе страны обвинили друг друга в случившемся.

При столкновениях уже погиб 31 житель Киргизии. Всего пострадали 154 человека. Тем временем СМИ сообщают о все новых перестрелках в регионе. Часть жителей приграничных районов уже эвакуировали.