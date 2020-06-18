Свое государство из мусора и досок. В США сделали вторую автономную зону и назвали ее в честь бандита

В США появилась еще одна автономная зона — в городе Портленд штата Орегон. Ее провозгласили «Автономной зоной Патрика Киммонса» — в честь темнокожего бандита, застреленного два года назад. Что происходит в спонтанно образованном мини-государстве и кем был герой протестующих, рассказывает «360».

Автономная зона Патрика Киммонса занимает один перекресток и четыре здания на нем. Границы зоны, созданной у квартиры мэра Портленда Теда Уилера, обнесли мусорными контейнерами, поддонами и досками.

Демонстранты требуют урезать бюджет полиции города на 50 миллионов долларов, когда город согласовал сокращение всего на 15 миллионов. Деньги протестующие требуют направить на работу группы «Ответ улиц», которая должна сократить количество уличных столкновений между полицейскими и простыми американцами.

Комиссар полиции Портленда афроамериканка Джо Энн Хардести уверена, что для нормальной работы городу нужна организация, патрулирующая улицы, которая бы не включала в себя сотрудников полиции. Группы обученных добровольцев должны реагировать на вызовы, связанные с бездомными и с людьми, переживающими психологический кризис, которые оказались замешаны в беспорядках. Такая система, по мнению Хардести, должна изменить к лучшему работу правоохранительных органов города, доверие к которой было подорвано.

Патрик Киммонс — застреленный бандит

Автономную зону назвали в честь Патрика Киммонса, темнокожего парня 27 лет. Его застрелили при задержании в октябре 2018-го. По версии полицейских, Киммонс выстрелил пять раз и ранил двух человек, после чего побежал в сторону правоохранителей. В Киммонса выстрелили девять раз, он скончался в больнице.

Позже суд Портленда оправдал полицейских, назвав их действия необходимой самообороной. Обвинения им не были предъявлены.

Семья Киммонса заявляла, что полиция стреляла больше 10 раз в спину Патрику. При этом на видеозаписях не видно, направлял ли Киммонс оружие в сторону полиции.

Позже правоохранители заявили, что Киммонс состоял в одной из крупнейших преступных группировок США «Крипс», однако его мать уверяла, что Патрик пытался выйти из банды и сосредоточиться на своей семье.

К 2019 году «Крипс» насчитывала более 100 тысяч участников, большая часть из которых принадлежала к темнокожему населению Америки. На счету членов «Крипс» убийства, грабежи, распространение наркотиков и другие преступления.

Банда появилась еще в 60-х годах под влиянием леворадикального афроамериканского движения за права темнокожих «Черные пантеры». Один из основателей «Крипс» был убит на улицах Лос-Анджелеса, где сформировалась группировка, другой был приговорен к смертной казни за убийство четырех человек и казнен спустя 30 лет заключения, в 2005 году.