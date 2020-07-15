Сводница «Леди Гислейн» год проведет в тюрьме. Она помогала педофилу Эпштейну находить девочек

Почему не отпустили под залог?

«В США, как и в России, есть вопросы следствия. Например, у нас за следствием человек может быть закреплен 25 месяцев. За это время будут идти следственные действия. В США система похожая. В течение года обвинение проведет дознание, опрос всех потенциальных жертв, установит вовлеченность Максвелл в процесс сводничества по поставке этих несчастных детей для этого педофила скончавшегося», — объяснил «360» вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

По его словам, отказ в освобождении под залог объясняется просто: обвинение боится, что 58-летняя подозреваемая может скрыться. Во время задержания она пыталась спрятаться в своем имении, даже не открыла дверь. Сотрудникам спецслужб пришлось ее выламывать. Так что уверения адвокатов Максвелл и предлагаемый залог в размере пяти миллионов долларов в данном случае роли не сыграли.

Сколько грозит?

Арестовали женщину 2 июля. Если Максвелл признают виновной, ей грозит до 35 лет тюрьмы. Однако обвинение первоначально строится из косвенных факторов, которыми на сегодняшний день располагает прокуратура, отметил собеседник «360».

Во время дознания и следственных действий прокуратура соберет нужную фактуру, опросит свидетелей, в результате чего не исключаю возникновение новых эпизодов, которые могут стать как отягчающими, так и смягчающими для дела Максвелл Александр Ионов правозащитник.

Оценить приговор можно будет только тогда, когда прокуратура представит все доказательства, заслушает показания свидетелей и определит тяжесть. 35 лет — это максимальный срок, который взят из тех параграфов, которые вменяют подозреваемой по законодательству по уже установленным фактам, взятым из материала Эпштейна.

«Не исключаю, что фактура может быть дополнена новыми эпизодами. Тогда следствие уже определит тяжесть этих эпизодов и ее вовлеченность в каждый из них. Следствие и говорит о том, что на протяжении года будут вестись работы. И уже после суда будет вынесено решение», — добавил Ионов.

При этом правозащитник подчеркнул: если человек сотрудничает со следствием, то может рассчитывать на сокращение срока как минимум в два раза. Но если обвиняемый откажется от сотрудничества со следствием и займет позицию невиновного, а прокуратура сможет доказать обратное, то человек может получить по всей строгости закона. Максвелл же во вторник отвергла все обвинения в свой адрес.

Все будет зависеть от работы адвокатов. Но кейс достаточно громкий, а в США общественный резонанс сильно влияет на мнение присяжных. Не думаю, что Максвелл сможет избежать наказания Александр Ионов правозащитник.

Кто такая «Леди Гислейн»

Гислейн — любимая дочь покойного британского медиамагната и в свое время большого друга СССР Роберта Максвелла, владельца газеты Daily Mirror. Лорд еврейского происхождения смог сколотить состояние. А осенней ночью 1991 года Максвелл упал с борта своей яхты в районе Канарских островов. Ходили слухи о самоубийстве и даже об убийстве. Однако официально причиной смерти был сердечный приступ. Яхта, с которой упал медиамагнат, была названа как раз в честь любимой дочери — «Леди Гислейн».

Оказалось, Максвелл перед смертью был на грани банкротства. Он даже залез в пенсионные фонды своих организаций. Дочь же осталась жить в Нью-Йорке, куда отец отправил ее налаживать связи. Там-то девушка и познакомилась с преуспевающим финансистом Джеффри Эпштейном, став его любовницей.

«Гислейн Максвелл пыталась использовать людей. Она вынюхивала тех, у кого есть деньги, и сближалась с ними ради своей выгоды», — описывал ее бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дики Арбитер.

Считается, что именно Максвелл и ввела Эпштейна в свет. И именно Гислейн, по словам некоторых, поставляла малолетних девушек для сексуальных утех Эпиштейну и его друзьям. А в друзьях у него было множество сильных мира сего, включая любимого сына английской королевы принца Эндрю, к которому у спецслужб теперь тоже много вопросов.

Джеффри Эпштейна осудили за педофилию. Год назад он покончил с собой в американской тюрьме.